4basebio AG berichtet positive Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 -

Finanzprognose erreicht

Die Telefonkonferenz in englischer Sprache findet heute, am 24. April 2020 um 15 Uhr MESZ statt.

- 4basebio erfüllt die Finanzprognose für das Gesamtjahr:

- Einnahmen für 2019 von 15,7 Mio. EUR um 19 % gestiegen (2018: 13,1 Mio. EUR)

- Das bereinigte EBITDA-Ergebnis steigt um 198 % auf 2,9 Mio. EUR (2018: 1,0 Mio. EUR)

- 120 Mio. EUR Erlös am 2. Januar 2020 aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam plc

- Verbleibende Haupttechnologie im Bereich Genomik ermöglicht Fokussierung auf die Entwicklung synthetischer DNA für die Gentherapie und für Genimpfstoffmärkte

- Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie wird untermauert durch sehr starken Barmittelbestand

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 24 April 2020 - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute positive Ergebnisse für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr bekannt.

"2019 war ein bemerkenswert erfolgreiches Jahr für das Unternehmen. In den ersten drei Quartalen des Jahres konzentrierten wir uns weiterhin auf ein starkes Wachstum und anhaltende Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Proteomik, Immunologie und Genomik. So freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir 2019 unsere finanziellen Ziele erreicht haben. Unterstützt durch ein zweistelliges Umsatzwachstum konnten wir unser bereinigtes EBITDA-Ergebnis stark erhöhen," erklärte Dr. Heikki Lanckriet, der Vorstandsvorsitzende von 4basebio.

"Entscheidend für die Zukunft unseres Unternehmens war der im November 2019 unterzeichnete Verkauf unseres Proteomik- und Immunologiegeschäfts an Abcam für 120 Mio. Euro. Diese erfolgreiche Transaktion bestätigt die seit langem vertretene Ansicht des Managements über den echten Unternehmenswert der Firma und hat den Fokus der Gruppe neu ausgerichtet: Die von uns beibehaltene spannende Genomik-Technologie ist für die Entwicklung synthetischer DNA für Gentherapien und den Genimpfstoff-Markt von großer Bedeutung und zielt damit auf zwei rapide wachsende Trends in der personalisierten Medizin. In den nächsten zwei Jahren wird die Entwicklung von Produktionskapazitäten für synthetische DNA zum Hauptschwerpunkt unseres Geschäfts werden," führte Dr. Lanckriet weiter aus.



David Roth, der Finanzvorstand von 4basebio, fügte hinzu: "Mit dem Verkauf der zuvor erworbenen Vermögenswerte von Expedeon, Innova und TGR an Abcam zeigt sich eindrucksvoll die erfolgreiche Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie, welche das Unternehmen zwischen 2016 und 2018 umgesetzt hat. 4basebio verfügt nun über beträchtliche Barmittel, mit denen wir unsere laufende Wachstumsstrategie weiterverfolgen können."

Finanzergebnisse 2019:

Die Umsätze im Fiskaljahr 2019 beliefen sich auf 15,7 Mio. EUR (2018: 13,1 Mio. EUR) und entsprachen damit der ursprünglichen Prognose für das Jahr (Prognose 2019: zweistelliges Umsatzwachstum). Das Umsatzwachstum ergab sich aus einer Kombination von akquisitorischem und organischem Wachstum und beinhaltet die Einnahmen von TGR Biosciences für das gesamte Jahr (2018: acht Monate). Die Umsätze für die Ergebnisse von 2019 stiegen infolgedessen um 19 % gegenüber 2018.



Der gesamte Nettobetriebsaufwand stieg mit der Erweiterung der Gruppe auf 17,4 Mio. EUR im Jahr 2019 (2018: 13,7 Mio. EUR). Darin enthalten waren sonstige Betriebsausgaben in Höhe von 1,4 Mio. EUR (2018: Erträge von 1,2 Mio. EUR) aus einer Neubewertung der Earn-Out-Verpflichtungen aus Akquisitionen am Jahresende. Ohne diesen Posten ist der Anstieg des Betriebsaufwands um 1,3 Mio. EUR hauptsächlich auf die Ausweitung des Geschäftsumfangs zurückzuführen.

Das ausgewiesene EBITDA belief sich für das Jahr auf 1,1 Mio. EUR (2018: 1,8 Mio. EUR), diese Veränderung wurde durch die im Jahresvergleich veränderten Earn-Out-Verpflichtungen aus Akquisitionen in Höhe von - 2,4 Mio. EUR verursacht. Das bereinigte EBITDA für das Jahr belief sich auf 2,9 Mio. EUR (2018: 1,0 Mio. EUR); dies steht im Einklang mit der im Oktober 2019 veröffentlichten angehobenen Finanzprognose von 2,5 - 3,0 Mio. EUR für das bereinigte EBITDA. Vor dem Verkauf von Vermögenswerten an Abcam hat das Unternehmen, wie in den vergangenen Jahren, das bereinigte EBITDA als eine Schlüsselkennzahl betrachtet. In dieser Kennzahl nicht enthalten sind Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Abschreibungen und der Bilanzierung von Akquisitionen sowie Aktienvergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente; nicht enthalten sind zudem 360 Tausend EUR an aufgelaufenen Kosten im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion 2020.

Der Verlust vor Steuern (EBT) im Jahr 2019 betrug 2,6 Mio. EUR (2018: 503 Tausend EUR). Der ausgewiesene Nettoverlust für 2019 belief sich auf 2,6 Mio. EUR (2018: 301 Tausend EUR). Dieser ist in erster Linie eine Folge der im Jahresvergleich veränderten Earn-Out-Verpflichtungen aus Akquisitionen in Höhe von - 2,4 Mio. EUR und von 360 Tausend EUR transaktionsbezogener aufgelaufener Kosten im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion.

Die langfristigen Vermögenswerte entsprachen mit 52,2 Mio. EUR im Großen und Ganzen dem Vorjahr (51,8 Mio. EUR) und spiegeln in erster Linie den Goodwill und die immateriellen Vermögenswerte wider, die sich aus den jüngsten Akquisitionen ergeben haben. Das Umlaufvermögen verringerte sich auf 10,0 Mio. EUR im Vergleich zu 12,4 Mio. EUR im Jahr 2018. Dies ist direkt auf eine Verringerung der Barguthaben nach der Begleichung bestimmter finanzieller Verpflichtungen zurückzuführen.

Der zugrunde liegende Netto-Mittelabfluss aus Betriebsaktivitäten verbesserte sich weiter von einem Abfluss von 158 Tausend EUR im Jahr 2018 auf einen Zufluss von 1,1 Mio. EUR im Jahr 2019. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 925 Tausend EUR, verglichen mit 6,7 Mio. EUR im Vorjahr. Der Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten änderte sich aufgrund der Rückzahlung von Schuldverschreibungen auf einen Abfluss von 2,9 Mio. EUR, verglichen mit einem Zufluss von 11,2 Mio. EUR im Jahr 2018. Das Unternehmen schloss das Jahr mit einem Barguthaben von 3,7 Mio. Euro ab.

Ausblick 2020:

Im Laufe des Jahres 2020 wird 4basebio aufgrund der Veräußerung seiner Proteomik- und Immunologie-Assets an Abcam, die am 1. Januar 2020 mit einem Erlös von 120 Mio. EUR abgeschlossen wurde, einen signifikanten Buchgewinn ausweisen. In naher Zukunft wird jedoch erwartet, dass die Gruppe operative Verluste und Mittelabflüsse ausweisen wird, da die Gruppe reinvestiert, um ihre Aktivitäten zu vergrößern und auszuweiten. Es wird erwartet, dass der operative Barmittelverbrauch im Jahr 2020 aus dem verbleibenden Geschäft zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,5 Mio. EUR bei Einnahmen zwischen 0,5 Mio. EUR und 1,0 Mio. EUR liegen wird.

4basebio konzentriert sich nun in erster Linie auf die Herstellung von synthetischer DNA im kommerziellen Maßstab für den Einsatz in den Gentherapie- und Genimpfstoffmärkten. Es wird erwartet, dass der Markt für synthetische Biologie im Jahr 2020[1] ein Volumen von 38,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einem CAGR[2] von 44,2%. Die DNA-Synthese ist das größte Segment dieses Marktes mit einem CAGR von 57,8%.

Die synthetische DNA ist eine neue Technologie mit sehr deutlichen Leistungs-, Sicherheits- und Kostenvorteilen im Vergleich zu den derzeitigen Herstellungsverfahren der DNA-Biofermentation.

In den nächsten zwei Jahren erwartet 4basebio, bis zu 15,0 Mio. EUR in die laufende Entwicklung seiner firmeneigenen Technologie für die DNA-Herstellung, die anschließende Skalierung seines Geschäfts und den Aufbau einer DNA-Herstellungsanlage zur Herstellung kommerzieller Mengen synthetischer DNA in klinischer Qualität zu investieren. Parallel dazu wird die Gruppe ihre Buy-and-Build-Strategie mit dem Ziel fortsetzen, Vermögenswerte und Technologien in den Bereichen rund um die Herstellung und Verabreichung von Gentherapien- und Genimpfstoffen zu erwerben, um die Kerntechnologie zur Herstellung synthetischer DNA zu ergänzen.

Das Management ist der Ansicht, dass die Verfolgung dieser Strategie eine Wertschöpfungsmöglichkeit bietet, die zu gegebener Zeit die 120 Mio. EUR, die durch die Veräußerung der Immunologie- und Proteomik-Vermögenswerte vereinnahmt wurde, deutlich übersteigen kann.

Details zur Telefonkonferenz:

4basebio veranstaltet heute, 24. April 2020, um 15.00 Uhr MEZ / 2.00 Uhr p.m. BST, eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache), um die konsolidierten Jahresabschlüsse und wichtige Entwicklungen während des Berichtszeitraums zu erörtern und ein strategisches Update sowie einen finanziellen Ausblick zu geben.



Interessenten können sich vorregistrieren und erhalten personalisierte Einwahldetails, um einfach und schnell auf die Telefonkonferenz zugreifen zu können.

Link: https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=8476800&linkSecurityString=9a125af80

Nach der Registrierung überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail für Ihre Bestätigung.

Die Telefonkonferenz wird von einer Folienpräsentation begleitet, die während der Telefonkonferenz unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/4basebio/mediaframe/37444/indexl.html (Nur Präsentation, kein Ton - empfohlen für Teilnehmer am Telefon)

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung ein.

Eine Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird am nächsten Tag auf der Website des Unternehmens unter www.investors.4basebio.com verfügbar sein.

Konsolidierte Jahresabschlüsse (IFRS):

Die mit Wirkung vom 1. Januar 2020 an Abcam verkauften Proteomik- und Immunologie-Geschäfte wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IFRS 5 als zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe und als aufgegebene Geschäftsbereiche zum 31. Dezember 2019 klassifiziert. Innerhalb des Konzernabschlusses mussten die Erträge und Aufwendungen sowie die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzuordnen sind, in einem Posten zusammengefasst und die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst werden. In den folgenden Tabellen werden die Ertragslage, die Aktiva und Passiva sowie die finanzielle Situation der 4basebio-Gruppe sowohl in Bezug auf die aufgegebenen Geschäftsbereiche als auch in Bezug auf die fortgeführten Aktivitäten der 4basebio-Gruppe dargestellt. Die beiden Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie machen die Mehrheit der zuvor in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz ausgewiesenen Posten aus.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2019 2018 Geschäftsbereiche Geschäftsbereiche [in TEUR] fortzu-führende aufge-gebene Summe fortzu-führende aufge-gebene Summe Umsatzerlöse 1.052 14.605 15.657 1.174 11.954 13.128 Sonstige betriebliche Erträge 145 70 215 221 1.009 1.230 Betriebliche Aufwendungen -4.994 -12.658 -17.652 -4.473 -10.470 -14.943 Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) -3.797 2.017 -1.780 -3.078 2.493 -585 Finanzergebnis -308 -460 -768 229 -147 82 Ertragsteuern 317 -422 -105 20 182 202 Periodenergebnis -3.788 1.135 -2.653 -2.829 2.528 -301 Gewinn pro Aktie > Unverwässert, den Stammaktionären zurechenbarer Jahresverlust -0,07 0,02 -0,05 -0,06 0,05 -0,01 > > Verwässert, den Stammaktionären zurechenbarer Jahresverlust -0,06 0,02 -0,04 -0,05 0.05 -0,01

Konsolidierte Bilanz [in TEUR] 31.12.2019 31.12.2018 Δ in % Langfristige Vermögenswerte 52.214 84% 51.808 81% 1% davon: fortzuführende Geschäftsbereiche 3.646 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 48.568 Kurzfristige Vermögenswerte 10.037 16% 12.369 19% -19% davon: fortzuführende Geschäftsbereiche 2.501 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 7.536 Summe Vermögenswerte 62.251 100% 64.177 100% -3% Eigenkapital 48.096 77% 46.502 73% 3% Langfristige Schulden 6.093 10% 9.916 15% -39% davon: fortzuführende Geschäftsbereiche 1.532 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 4.562 Kurzfristige Schulden 8.061 13% 7.759 12% 4% davon: fortzuführende Geschäftsbereiche 2.535 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 5.527 Summe Eigenkapital und Schulden 62.251 100% 64.177 100% -3%

Innerhalb des Konzernabschlusses umfasst die konsolidierte Kapitalflussrechnung die Mittelzu- und -abflüsse, die sowohl den aufgegebenen als auch den fortgeführten Geschäftsbereichen zuzuordnen sind. In der folgenden Tabelle werden die Mittelflüsse der 4basebio-Gruppe sowohl in Bezug auf die aufgegebenen Geschäftsbereiche als auch in Bezug auf die fortgeführten Geschäftsbereiche der 4basebio-Gruppe dargestellt.

Konsolidierte Cashflows [in TEUR] 2019 2018 Δ in % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 1.098 -158 + >100 davon: fortzuführende Geschäftsbereiche -2.694 -3.129 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 3.792 2.971 Cashflow aus Investitionstätigkeit -925 -6.707 + >100 davon: fortzuführende Geschäftsbereiche -421 -441 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche -504 -6.266 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2.875 11.187 - >100 davon: fortzuführende Geschäftsbereiche -902 7,224 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche -1.973 3.963 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit davon: fortzuführende Geschäftsbereiche 161 -38 davon: aufgegebene Geschäftsbereiche 6.238 1.954 Cashflow aus Investitionstätigkeit 3.697 6.238 - >40

Der Jahresbericht 2019 des Unternehmens wird ab 30. April 2020 online im Investorenbereich der 4basebio-Website verfügbar sein.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

4basebio AG

Dr. Heikki Lanckriet, CEO/CSO

Tel: +44 1223 873 364

Email: heikki.lanckriet@4basebio.com

Dr. Robert Mayer, Manager IR

Tel: +49 171 3876540

Email: robert.mayer@4basebio.com

MC Services AG

Julia Hofmann

Tel: +49 89 210228 0

Email: 4basebio@mc-services.eu

Über die 4basebio AG:

Die 4basebio AG, vormalig als Expedeon AG firmierend, ermöglicht mit ihren Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seine Firma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Technologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen, welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen. Beispiele hierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien und Genvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte für Forschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-, DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann der Reagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.

Die 4basebio AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und USA. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).

Mehr Informationen: www.investors.4basebio.com



