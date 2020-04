12:00 | 23.04.2020

DGAP-News: ABO Wind AG: Im vierten Jahr in Folge achtstelligen Konzernjahresüberschuss erreicht

DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ABO Wind AG: Im vierten Jahr in Folge achtstelligen Konzernjahresüberschuss erreicht



23.04.2020 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im vierten Jahr in Folge verdient ABO Wind achtstellig - Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich Konzernjahresüberschuss 2019 auf 11,4 Millionen Euro - Anteil der internationalen Aktivitäten am Konzernumsatz steigt auf 58 Prozent - Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt am 9. Juni In schwierigem Umfeld hat ABO Wind 2019 erneut ein gutes Jahresergebnis erzielt. Den vorläufigen Zahlen zufolge beläuft sich der Jahresüberschuss des Konzerns auf 11,4 Millionen Euro und liegt damit rund zehn Prozent unter dem Konzernergebnis des Vorjahres (12,7 Millionen Euro). Im Juni 2019 hatte der Vorstand die Erwartung geäußert, ABO Wind werde im Geschäftsjahr "rund zehn Millionen Euro" verdienen, und diese Prognose bei der Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses bekräftigt. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich bei der laufenden Prüfung des Abschlusses noch Korrekturbedarf ergibt", sagt Vorstand Dr. Jochen Ahn. Doch es zeichne sich deutlich ab, dass ABO Wind zum vierten Mal in Folge einen zweistelligen Millionengewinn nach Steuern erzielt habe. "Das bestätigt unsere auf Kontinuität ausgerichtete Strategie." Zum stetigen Erfolg des Unternehmens tragen zunehmend internationale Märkte bei. 2019 erwirtschaftete ABO Wind 58 Prozent des Konzernumsatzes außerhalb Deutschlands. Die Veröffentlichung des vollständigen Einzel- und Konzernjahresabschlusses erfolgt nach der Billigung durch den Aufsichtsrat am 9. Juni.

23.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1028217 23.04.2020