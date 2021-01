DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Adler Group S.A. platziert erfolgreich Anleihen über insgesamt EUR 1.5 Milliarden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 8 Jahren zur Refinanzierung bestehender Schulden



08.01.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. platziert erfolgreich Anleihen über insgesamt EUR 1.5 Milliarden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 8 Jahren zur Refinanzierung bestehender Schulden

- Zwei Tranchen mit Fälligkeit im Januar 2026 und Januar 2029 mit durchschnittlichem, gewichtetem Kupon von 2.075%

- Orderbuch mit insgesamt EUR 4,0 Milliarden bei mehr als 200 teilnehmenden Investoren

- Erlös wird verwendet, um fällig werdende Schulden zu refinanzieren und das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu verlängern

Berlin, 8. Januar 2021 - Adler Group S.A. ("Adler Group") hat erfolgreich festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Anleihen ("Anleihen") über EUR 1.5 Milliarden platziert. Die Anleihen sind in zwei Tranchen aufgeteilt, EUR 700 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 1.875% und EUR 800 Millionen mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 2.25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, bei einem Orderbuch von insgesamt EUR 4,0 Milliarden.

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden, einschließlich des bereits angekündigten Rückkaufs der Anleihe der ADLER Real Estate AG in Höhe von EUR 500 Millionen mit Fälligkeit im Dezember 2021. Mit diesen Refinanzierungen verlängert sich die durchschnittliche Laufzeit der Schulden des Konzerns bei gleichzeitiger Glättung des Fälligkeitsprofils. Die Adler Group kommt damit den angestrebten finanziellen Synergien einen wesentlichen Schritt näher. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität und der kürzlich aus abgeschlossenen Transaktionen erhaltenen Barmittel sind jetzt sämtliche noch in 2021 fälligen werdenden Schulden abgedeckt.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von Adler Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.



Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@Adler-group.com

