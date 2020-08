7:30 | 06.08.2020

Adler Modemärkte AG: Deutliche Verbesserung des EBITDA im zweiten Halbjahr erwartet

Adler Modemärkte AG: Deutliche Verbesserung des EBITDA im zweiten Halbjahr erwartet



06.08.2020

Presseinformation der Adler Modemärkte AG COVID-19 belastet erstes Halbjahr deutlich - Sukzessive anziehende Nachfrage Deutliche Verbesserung des EBITDA im zweiten Halbjahr erwartet

Solide Liquidität von € 44,4 Mio. - strategisches Maßnahmenpaket initiiert Haibach bei Aschaffenburg, 6. August 2020: Nachdem die Adler Modemärkte AG sich im Mai umfangreiche Finanzierungszusagen sichern konnte, von denen das Unternehmen bislang rund € 20 Mio. genutzt hat, weist der Konzern zum 30. Juni 2020 eine solide Liquidität von € 44,4 Mio. aus. Diese und die verbliebenen mehr als € 40 Mio. aus den durch Landesbürgschaften gesicherten Konsortialkredit helfen dem Konzern, die notwendigen strategischen Maßnahmen umzusetzen, um gestärkt aus der COVID-19-Krise hervorzugehen. So plant ADLER die zukünftige Generierung substanzieller Umsatzpotenziale durch die Etablierung einer neuen ADLER Community und die damit einhergehende Erweiterung des Serviceangebots, durch Kooperationen und die effiziente Nutzung des CRM-Datenschatzes der rund 9 Mio. Kundenkarteninhaber. Zudem sollen die Onlineumsätze mit Hilfe der vorhandenen CRM-Daten, der Erschließung neuer Kundengruppen, durch neue Geschäftsmodelle und eine weitere Internationalisierung sehr deutlich über die bereits avisierten € 30 Mio. ausgebaut werden. Darüber hinaus soll die komplette Digitalisierung der Wertschöpfungskette für Mehrumsatz und höhere Kosteneffizienz sorgen. Die Profitabilität soll zudem durch eine substanzielle Straffung der Strukturen und der Organisation, vor allem in der Konzernzentrale, und eine Intensivierung des bestehenden Standortoptimierungsprogramms deutlich erhöht werden. Letztgenanntes soll beispielsweise geeignete Kooperationen und eine höhere Flexibilität bei den Standortinvestitionen umfassen. Ein weiterer zentraler Managementfokus liegt in den nächsten Quartalen auch auf der Verbesserung der Cashflows und des Working Capital. Schließung aller Standorte aufgrund der COVID-19-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren

Die aufgrund der COVID-19-Pandemie behördlich für mehrere Wochen angeordneten Schließungen sämtlicher 171 Verkaufsfilialen haben sich erwartungsgemäß massiv in den Kennzahlen des ersten Halbjahrs niedergeschlagen. So lag der Umsatz mit € 138,1 Mio. um mehr als 40% unter dem Vorjahreszeitraum (€ 236,0 Mio.). Obwohl ADLER durch die Nutzung von Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit einen Teil der Negativeffekte kostenseitig auffangen konnte, weist das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von € 25,0 Mio. auf € -19,7 Mio. aus. Aufgrund der möglichen zukünftigen Entwicklung in einzelnen Modemärkten, insbesondere durch den Einfluss der COVID-19-Pandemie, wurden im ersten Halbjahr Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen in Höhe von € -5,8 Mio. vorgenommen. Entsprechend lag auch das Konzernergebnis mit € -49,4 Mio. substanziell hinter dem des Vorjahreszeitraums (€ -4,9 Mio.). Finanz- und Vermögenslage dank Finanzierungszusagen längerfristig gesichert

Die operativen Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie haben auch auf die Bilanz und den Cashflow ausgestrahlt. Bei einer deutlich gegenüber dem Jahresende 2019 reduzierten Bilanzsumme von € 380,7 Mio. (31. Dezember 2019: € 409,4 Mio.) sank das Eigenkapital aufgrund des Ergebniseinbruchs von € 66,1 Mio. zum Jahresende 2019 auf € 16,6 Mio. zum 30. Juni 2020 und die Eigenkapitalquote von 16,1 % auf 4,4 %. In der Obergesellschaft der ADLER Gruppe liegt diese Quote aber weiterhin deutlich über 40 %. Dank der bereits erwähnten im Mai 2020 erhaltenen Finanzierungszusagen über insgesamt € 69 Mio. ist das Unternehmen somit finanziell längerfristig abgesichert. Der Free Cashflow belief sich nach sechs Monaten auf € -24,8 Mio. und liegt somit ebenfalls weit unterhalb des Werts aus dem Vorjahreszeitraum von € 22,5 Mio. Anziehende Nachfrage und deutlich verbessertes EBITDA im zweiten Halbjahr 2020 erwartet

ADLER hatte am 18. März 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die operative Entwicklung die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 (Konzernumsatz in etwa in der Höhe des Vorjahreswertes von rund € 495 Mio. und ein EBITDA zwischen € 66 bis 69 Mio.) zurückgezogen. Nachdem sämtliche Filialen zwischen Ende April und Mitte Mai sukzessive wieder geöffnet wurden, ist die Kaufbereitschaft der Kunden aufgrund der mit der Pandemie einhergehenden gesundheitlichen und hygienetechnischen Restriktionen noch nicht wieder auf das Vorjahresniveau zurückgekehrt. Sollten sich die Einschränkungen aufgrund einer erneuten Zuspitzung der pandemischen Situation nicht wieder verschärfen, rechnet der Vorstand der Adler Modemärkte AG daher für die Monate Juli bis Dezember mit einem Umsatzniveau, das voraussichtlich nicht den vergleichbaren Vorjahreswert erreichen wird. Hierbei wird mit einem sukzessive ansteigenden Anteil bis Jahresende gerechnet. Abhängig von der Fähigkeit ADLERs, die in der ersten Jahreshälfte nicht abverkauften Warenbestände zu platzieren und bei den Kosten weiterhin möglichst flexibel und effizient zu agieren, wird für das zweite Halbjahr 2020 ein deutlich besseres EBITDA als erwartet im ersten Halbjahr. Eine Prognose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Aus heutiger Sicht dürfte es, zusätzlich zu den bereits zum Halbjahr ausgewiesenen Wertminderungen (Impairments) auf das Anlagevermögen, im Jahr 2020 zu keinen weiteren vergleichbaren Belastungen kommen. Beim Nachsteuerergebnis wird angesichts der schwachen Entwicklung in den ersten sechs Monaten ein deutlicher Verlust prognostiziert. Im Fokus des Managements steht auch für den Rest des Jahres die Sicherung der Liquidität und des Cashflows sowie eine deutliche Verbesserung des Eigenkapitals. Der Bericht für das erste Halbjahr 2020 steht unter https://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/berichte-publikationen/quartalsberichte/2020/ als Download zur Verfügung. Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns (in € Mio.) 6M-2020 6M-2019 Veränderung Umsatzerlöse 138,1 236,0 -41,5 % Rohertrag 66,8 129,0 -48,3 % Rohertragsmarge 48,4 % 54,7 % -6,3 PP Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) -19,7 25,0 >>-100 % Betriebsergebnis (EBIT) -48,2 2,4 >>-100 % Konzernergebnis -49,4 -4,9 >>-100 % Ergebnis je Aktie (in €)* -2,67 -0,27 >>-100 % * Basis: 18.510.000 Stück Aktien

30.06.2020 31.12.2019 Veränderung Bilanzsumme (in € Mio.) 380,7 409,4 -7,0 % Eigenkapital (in € Mio.) 16,6 66,1 -74,9 % Eigenkapitalquote 4,4 % 16,1 % -11,8 PP Zahlungsmittel (in € Mio.) 44,4 70,1 -36,7 % Mitarbeiter 3.426 3.612 -5,1 % Märkte gesamt 171 172* -0,6 %



Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG:

Peter Dietz

Media und Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

E-Mail:



Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 € 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von € 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1111015 06.08.2020