Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite Die nakamo.to GmbH, eine 100%ige Beteiligung der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) rechnet aufgrund von erfolgreichen Investments in digitale Assets in diesem und den folgenden Jahren mit signifikanten Gewinnsteigerungen. Der Vorstand der Advanced Blockchain AG beabsichtigt daher, der am 29.10.2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Advanced Blockchain AG und der nakamo.to GmbH vorzuschlagen. Aufgrund dieses Vertrages verpflichtet sich die nakamo.to GmbH, ihren gesamten Gewinn für die Dauer von mindestens fünf Jahren unmittelbar an die Advanced Blockchain AG abzuführen.Die Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG am 29.10.2020 findet in diesem Jahr aufgrund der gegenwärtigen Pandemieentwicklung ausschließlich in virtueller Form statt, die angemeldeten Aktionäre können die Übertragung im Internet verfolgen.Advanced Blockchain freut sich außerdem, ein Investment in ein amerikanisches Blockchainunternehmen bekannt zu geben, das Finanztechnologielösungen für etablierte Finanzdienstleister entwickelt. Das Unternehmen kann aufgrund seiner Kundenstruktur, zu denen namhafte amerikanische Finanzunternehmen gehören, leider derzeit nicht genannt werden. Die Advanced Blockchain AG wird mit ihrer Expertise bei der Expansion nach Europa Unterstützung leisten.Über die Advanced Blockchain AGAdvanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und investiert in Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Die größte Beteiligung besteht an der Peaq Technology GmbH, die ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.com ) auf Basis der neuartigen DAGchain-Technologie entwickelt.Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V

