Simon Telian begann seine Karriere bei der Dresdner Bank und arbeite anschließend für die Commerzbank als Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Nachdem er unterschiedliche Positionen bei Rocket Internet und Asia Venture Group innehatte, gründete er sein eigenes Unternehmen in Südafrika welches er später erfolgreich veräußerte. Zuletzt verantwortete er das operative Geschäft für das schwedische Edge-Cloud-Unternehmen CloudBackend AB.



Nachdem bereits zuvor das Aufsichtsratsmitglied Armin Sachs seinen Rücktritt erklärte, legte nunmehr auch Aufsichtsratsmitglied Paul Kohlhaas sein Mandat zum Ablauf der am 8. April stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung nieder.



Armin Sachs und Paul Kohlhaas waren seit 2017 Mitglieder des Aufsichtsrats, die Gesellschaft dankt ihnen für ihren wertvollen Beitrag in der Aufbauphase der Advanced Blockchain AG.



Aufgrund der Amtsniederlegungen wird die Hauptversammlung am 8. April über drei Wahlvorschläge zur Wahl in den Aufsichtsrat beschließen: Marek Kotewicz, Olav Sorenson und Mark Weerts.



Marek Kotewicz ist seit 2014 aktiv im Blockchain-Bereich tätig. Er arbeitete als Software-Ingenieur für die Ethereum Foundation an der ersten Implementierung von Ethereum. Ende 2015 wechselte er zu Parity Technologies, um das Ethereum und das Blockchain-Ökosystem weiter zu formen und zu verbessern. Seitdem half er beim Aufbau verschiedener Projekte, darunter Parity-Ethereum, Parity-Bitcoin und Polkadot.



Olav Sorenson (Ph.D.) ist ein renommierter Forscher auf dem Gebiet der Wirtschaft und des Unternehmertums, einschließlich Crowdfunding und Venture-Capital-Strategien. Er ist vor allem an der UCLA Anderson School of Management tätig, wo er den Joseph Jacobs Chair in Entrepreneurial Studies innehat. Für seine Arbeit wurde er mit dem Global Award for Entrepreneurship Research 2018 ausgezeichnet.



Mark Weerts ist seit 2018 Managing Director eines erfolgreichen deutschen Modeunternehmens. In seiner Rolle als Geschäftsführer mit Fokus auf Marketing, Produktmanagement und Vertrieb, versteht er die aktuelle Marktdynamik und formuliert künftige Strategien, um das Unternehmen zukunftsorientiert zu transformieren. Innovation und Implementierung neuer Technologien spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle.



Komplettiert wird der Aufsichtsrat unverändert durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Rubensdörffer und Michael Ganser.



Die Advanced Blockchain AG freut sich, mit drei renommierten Kandidaten für den Aufsichtsrat eine neue Phase in der Unternehmensentwicklung zu beginnen.



