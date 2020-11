9:31 | 20.11.2020

DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Das Portfolio-Unternehmen nakamo.to wird mit seinem Portfolio eine neue Ertragsstrategie verfolgen

DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Das Portfolio-Unternehmen nakamo.to wird mit seinem Portfolio eine neue Ertragsstrategie verfolgen



Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen



Yield Farming ist ein zunehmend beliebter Prozess im Bereich der dezentralen Finanzierung (DeFi) und beinhaltet das "Hinterlegen" (Sperren) von Kryptowährungen in ein bestimmtes DeFi-Projekt als Gegenleistung für "Rewards" genannte Erträge. Die erzielten Erträge unterscheiden sich zwischen den einzelnen Plattformen. Im Allgemeinen erhalten Benutzer einen geringen Teil der Transaktionsgebühren (die normalerweise im Projekt-Token ausgezahlt werden), um Liquidität für eine bestimmte Anwendung bereitzustellen.



Yield Farming hat die Entstehung und den Erfolg vieler neuer Projekte im Kryptobereich vorangetrieben. Gegenwärtig haben Yield-Farming-Protokolle einen Gesamtwert von Milliarden Dollar, gemessen am insgesamt hinterlegten Wert ("Total Locked Value", TVL), was die immense Popularität dieser Strategie unterstreicht.



Zwei Gründe veranlassen nakamo.to die Strategie des "Yield Farming" zu verfolgen: Erstens zeigt Yield Farming, dass sich nakamo.to dazu verpflichtet fühlt, den DeFi-Raum als Teil seines umfassenderen Ziels der Förderung des Wachstums in der Blockchain-Industrie zu unterstützen. Zweitens hat sich Yield Farming als konservativer Weg erwiesen, um einen ertragreichen Zugang zum DeFi-Raum zu erhalten. Dies unterstreicht das anhaltende Engagement von nakamo.to für den DeFi-Bereich, Web 3.0 und darüber hinaus.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG, nakamo.to, und ihren anderen Investitionen und Projekten finden Sie auf der Website www.advancedblockchain.com

