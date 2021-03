8:00 | 01.03.2021

DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Jahresergebnis 2020 und Abschluss der FinPro-Transaktion

DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Jahresergebnis

Advanced Blockchain AG: Jahresergebnis 2020 und Abschluss der FinPro-Transaktion



01.03.2021 / 08:00

Aufgrund der Buy-and-Hold-Strategie rechnet Advanced Blockchain daher bei einem unverändert positiven Crypto-Umfeld mit kontinuierlich steigenden, positiven Ergebnissen aufgrund der Vereinnahmung von Staking-Rewards und der Realisierung von Wertsteigerungen bei Verschiebung von Investitionsschwerpunkten im Bereich der digitalen Assets. Für das laufende Geschäftsjahr wird unter diesen Bedingungen erstmalig ein signifikanter Jahresüberschuss erwartet.



Im Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse von TEUR 1.137 (Vorjahr: TEUR 594) erzielt, dabei belief sich der Jahresverlust auf TEUR -56 (Vorjahr TEUR -333). Hierzu trugen insbesondere reduzierte Personalkosten von TEUR 59 (Vorjahr TEUR 309) bei, nachdem außer dem Vorstand sämtliche Mitarbeiter des Peaq-Projekts bereits in Vorbereitung des durchgeführten MBO zur Peaq Technology GmbH wechselten. Das ausgewiesene Eigenkapital stieg auf TEUR 2.068 (Vorjahr: TEUR 1.932).



Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 erfolgt in den nächsten Tagen.



Die am 16.9.2020 angekündigte Transaktion zum Erwerb einer signifikanten Beteiligung an der FinPro AG gegen Ausgabe von Aktien der Advanced Blockchain AG wurde abgeschlossen. Advanced Blockchain hält jetzt 49,5 % der Anteile an der FinPro AG. Im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital wurden wie zuvor angekündigt 840.000 Aktien ausgegeben.



Die FinPro AG (



Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1171799 01.03.2021