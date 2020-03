9:26 | 03.03.2020

03.03.2020 / 09:26

Aladdin Healthcare Technologies SE entwickelt neuartigen Prototypen für eine präzise Echtzeit-Diagnose des COVID-19 Coronavirus

BERLIN/LONDON, 3. März 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Entwickler von Anwendungen zur Gesundheits-Diagnostik mit Künstlicher Intelligenz (A.I.) und zur Arzneimittelforschung für altersbedingte Krankheiten, hat die Entwicklung eines funktionierenden A.I.-Prototypen zur Echtzeit-Diagnose von COVID-19 erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit zahlreichen Gesundheitseinrichtungen in China zusammen, um die Diagnosetechnologie in die Arbeit vor Ort zu integrieren. Aladdin Healthcare Technologies kooperiert außerdem mit mehreren Krankenhäusern in Wuhan, Shenzhen und Guangzhou, weitere Städte sind in Planung. Aladdin wird damit ein wichtiger globaler Anbieter von A.I.-Lösungen für die Echtzeit-Diagnose des Coronavirus. Der Ausbruch einer mutierten Version des Coronavirus (COVID-19) hat nicht nur China überrannt, alle Nationen leiden inzwischen unter einem beispiellosen Druck auf die Ärzte, der zu einem Patientenstau und deshalb zu verzögerten Befunden führt. Als Lösung wird Aladdin Ärzten eine Echtzeit-A.I.-Anwendung zur Verfügung stellen, die als Instrument für eine genauere Diagnose dienen kann, wodurch die Arbeitsbelastung verringert und die Patienten schneller diagnostiziert werden können. Drei große Herausforderungen bei der Diagnose von COVID-19 werden gelöst: - Reduzierung der Arbeitsbelastung der Ärzte durch die automatische Erstellung von Berichten zur AI-unterstützten Diagnose in nur 2-3 Sekunden statt in 5 bis 6 Stunden. - Unterscheidung von COVID-19 von anderen Lungenerkrankungen und gesunden Personen bei einem sehr hohen Grad an diagnostischer Genauigkeit. - Automatischer Nachweis und Hervorhebung von Läsionsbereichen für COVID-19 und Einstufung der Krankheitsschwere in Echtzeit. Das Problem liegt derzeit im Fehlen eines einheitlichen und schnellen Standards, vor allem in den epidemischen Kerngebieten, was zu ineffizienten manuellen Diagnosemethoden führt, die von den Ärzten für die quantitative Auswertung verwendet werden. Der plötzliche und überwältigende medizinische Bedarf in China führt zu einem Patientenstau, der von Panik begleitet wird. Darüber hinaus ist es für die Ärzte schwierig, das neue Coronavirus schnell von anderen Lungenentzündungskrankheiten zu unterscheiden, da nur die CT-Bildgebung (Computertomographie-Scan) eingesetzt wird. Die Aladdin-Methode bietet Ärzten eine neue Generation von Echtzeitanwendungen, die eine hohe Genauigkeit bei der Diagnose der Krankheit gewährleistet. Die A.I.-Lösung von Aladdin basiert auf einem multimodalen Ansatz, der Multiomik-Daten und CT-Bilddaten verwendet. Durch das fortgeschrittene Verfahren kann Aladdin das Coronavirus in kürzerer Zeit und mit größerer diagnostischer Genauigkeit bekämpfen. "Das ist ein großer Erfolg für uns. Auf der Grundlage dieser Leistung haben wir unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, präzise A.I.-Lösungen für komplexe Krankheiten zu liefern", sagt Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE. "Wir wurden auch darüber informiert, dass die Krankenhausgruppe in Hangzhou die Validierung unseres A.I.-Modells auf die Früherkennung von Alzheimer und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausweiten will. Dies bestätigt unsere Technologie und untermauert unsere Fähigkeit, unseren Plan für die Meilensteine des Jahres 2020 umzusetzen."

Über Aladdin Healthcare Technologies SE

Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt. Internetseite: www.aladdinid.com

