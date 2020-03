8:00 | 26.03.2020

DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE liefert Wärmebild- KI System zur Massenfrüherkennung des COVID-19 Coronavirus und anderer Viren

DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Aladdin Healthcare Technologies SE liefert Wärmebild- KI System zur Massenfrüherkennung des COVID-19 Coronavirus und anderer Viren



26.03.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aladdin Healthcare Technologies SE liefert Wärmebild- KI System zur Massenfrüherkennung des COVID-19 Coronavirus und anderer Viren



BERLIN/LONDON, 26. März 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2) kooperiert mit einem chinesischen Hardware-Technologieunternehmen und entwickelt ein mit künstlicher Intelligenz betriebenes Körpertemperatur-Screening-System zur Massengesundheitsüberwachung. Die Aladdin-Aktien werden ab heute auch auf der elektronischen Handelsplattform XETRA gehandelt.



Angesichts der COVID-19-Pandemie, bei der Fieber mit etwa 37,5 Grad Celsius auftritt, ist ein Körpertemperatur-Screening nicht nur für die Früherkennung und Kontrolle von COVID-19, sondern auch bei der Mehrzahl von Infektionskrankheiten unbedingt notwendig. Deshalb haben Aladdin und ein Hardware-Technologieunternehmen mit Sitz in China ein neuartiges Körpertemperatur-Screening-System auf Basis künstlicher Intelligenz zur Massenfrüherkennung entwickelt. Das Thermo-KI-Detektionskit kann Temperaturen in Menschenmengen messen, ohne eine Temperaturpistole zu verwenden oder die Temperatur manuell zu erfassen. Die Technologie kann die Temperatur von 16 Personen gleichzeitig ermitteln. Aladdin wird die KI-Technologie noch dahingehend verbessern, sodass im zweiten Quartal 2020 eine aktualisierte Version der Anwendung bis zu 200 Personen gleichzeitig analysieren kann. Das System kann in Büros, Krankenhäusern, Theatern, Stadien, Museen, im Einzelhandel und vielen anderen großen Gebäuden eingesetzt werden. Das Produkt kann sowohl zur Identifizierung als auch anonymisiert verwendet werden. Aladdin wird im laufenden Geschäftsjahr 2020 ein datenschutzoptimiertes ID-System entwickeln, mit dem Personen identifiziert werden können und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen geschützt wird.



Die Technologie wird unter der Marke Aladdin vertrieben und dann an Unternehmen lizenziert. Aladdin erwartet den ersten Verkauf und die Installation des Produkts im April 2020. Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Die Körpertemperatur vieler Menschen an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen und Arbeitsstätten schnell messen zu können führt zur Früherkennung und der Fähigkeit, das Virus schneller zu isolieren und anschließend seine Ausbreitung zu verhindern. Diese Spitzentechnologie wird von grundlegender Bedeutung dafür sein, wie wir die Prävention von Infektionskrankheiten in Zukunft angehen müssen. Diese Massennachweistechnologie ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer grundlegenden Gesundheitsüberwachung, sowohl für das Coronavirus COVID-19 als auch für andere Viren, die eine erhöhte Temperatur hervorrufen." Wie in der Pressemitteilung vom 17. März 2020 veröffentlicht, wird die geplante Aufnahme der Aktien des Unternehmens auf der Handelsplattform XETRA ab heute wirksam. Das öffentliche Angebot im Rahmen einer Kapitalerhöhung des Unternehmens läuft vom 9. bis 30. März 2020. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://aladdinid.com/de/investorrelations/

Über Aladdin Healthcare Technologies SE

Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie COVID-19 Coronavirus angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt. Internetseite: www.aladdinid.com

WKN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2

Kürzel: NMI Für weitere Informationen Aladdin Healthcare Technologies Ltd.

24-26 Baltic Street West

London EC1Y 0UR

Tel. +44 7714 719696

Email: info@aladdinid.com Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 1250 90330

Email: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1006555

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1006555 26.03.2020