10:15 | 11.01.2021

CEO Jens Klein verlässt AMSilk am 31. Dezember 2020, um eine neue Rolle außerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Ernennung von Ulrich Scherbel zum Nachfolger

Planegg, 31. Dezember 2020 - Die AMSilk GmbH, der weltweit erste industrielle Anbieter von Biopolymeren aus synthetischer Seide, gibt bekannt, dass CEO Jens Klein die AMSilk GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 verlassen wird, um eine neue Rolle als CEO eines Unternehmens der synthetischen Biologie zu übernehmen. Jens Klein bleibt mit dem Unternehmen als Markenbotschafter verbunden. Nachdem Ulrich Scherbel im Oktober 2020 als neuer COO des Unternehmens bekannt gegeben wurde, übernimmt Ulrich ab dem 1. Januar 2021 die Position des CEO.



"In den letzten 6 Jahren hatte ich die außerordentliche Ehre, AMSilk zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der synthetischen Biologie zu machen, und es ist unglaublich belohnend, über das nachzudenken, was wir als Team bei AMSilk erreicht haben", sagte Klein. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir unsere Kosmetiksparte zu einem wichtigen Akteur auf dem Weltmarkt bei der Belieferung mit unseren Seidenbiopolymeren gemacht haben. Unsere Biopolymere wurden, bereits bevor wir die Sparte in die Partnerschaft mit der Givaudan SA eingebracht haben, als Hauptbestandteil in Millionen von Körperpflege- und Kosmetikprodukten weltweit verwendet. Ich verlasse AMSilk mit voller Zuversicht, dass all die Arbeit, die wir mit Unternehmen wie Adidas, Airbus und OMEGA geleistet haben, den Grundstein dafür gelegt hat, auch mit unserer Biosteel(R) Fasersparte weltweit führend in der Biopolymerindustrie zu werden. Biosteel(R) ist die erste Hochleistungsfaser, die unbegrenzte industrielle Skalierbarkeit mit Veganität, Nachhaltigkeit und biologischer Abbaubarkeit kombiniert."



Ulrich Scherbel erklärte: „Es war großartig, in den letzten Monaten mit Jens zusammenzuarbeiten. Auf der Grundlage, die Jens aufgebaut hat, werden wir die industrielle Skalierung und das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Ich fühle mich geehrt und freue mich, AMSilk zu leiten. "



"Jens hat maßgeblich dazu beigetragen, AMSilk zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Seidenbiopolymerindustrie zu machen", sagte Dr. Wolfgang Colberg, Beiratsvorsitzender von AMSilk. „Jens hat für AMSilk eine breite Palette von Geschäften im Bereich Faser, Kosmetik und Medizintechnik geschaffen, die auf einer starken Produkt- und Kundenbasis basieren. AMSilk ist jetzt bereit, die Hoch-Skalierung für weitere Massenmärkte zu leisten. Der Beirat dankt Jens für seine Leistungen für den Erfolg der Gesellschaft und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Wir freuen uns sehr, Ulrich Scherbel als neuen CEO von AMSilk begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung beim erfolgreichen Aufbau der Global Apparel Division von Freudenberg wird er die Lieferkette und den Kundenstamm grundlegend erweitern, um die führende Position von AMSilk als Lieferanten auf dem Markt für Seidenbiopolymerfasern zu verfestigen. Ich wünsche Ulrich viel Erfolg in seiner neuen Rolle. "



Über AMSilk

Die AMSilk GmbH mit Hauptsitz in Planegg bei München, Deutschland, ist der weltweit erste industrielle Hersteller von veganen Seiden-Biopolymeren. Die Hochleistungsbiopolymere von AMSilk besitzen die einzigartigen funktionalen Eigenschaften ihrer natürlichen Vorbilder. AMSilk produziert ein innovatives Sortiment an Hochleistungs-Biosteel(R) Fasern für Textilien und industrielle Anwendungen, das weltweit erhältlich ist, und hat Kooperationen und Partnerschaften mit global führenden Marken wie Adidas und Airbus bekannt gegeben. Das organische Hochleistungsmaterial ist flexibel einsetzbar und eignet sich auch für medizinische Geräte und Körperpflegeprodukte. AMSilk Hochleistungsbiopolymere verleihen solchen Produkten wertvolle Alleinstellungsmerkmale. Sie sind unter anderem biokompatibel, sicher und robust. Mehr Informationen bietet Ihnen AMSilk auf



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



AMSilk GmbH

Anja Kehl

Tel: +49 (0)89 57 95 393-0

E-Mail: pr@amsilk.com

