19:36 | 23.06.2020

DGAP-News: APICORP erhält von Fitch Ratings die Bonitätsnote ‘AA’ bei stabilem Ausblick dank robustem Bonitätsprofil und fortgesetztem Wachstum

DGAP-News: APICORP / Schlagwort(e): Rating

APICORP erhält von Fitch Ratings die Bonitätsnote 'AA' bei stabilem Ausblick dank robustem Bonitätsprofil und fortgesetztem Wachstum



23.06.2020 / 18:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG APICORP erhält von Fitch Ratings die Bonitätsnote "AA" bei stabilem Ausblick dank robustem Bonitätsprofil und fortgesetztem Wachstum Stabiler Ausblick reflektiert Krisenresilienz des Bonitätsprofils der APICORP gegen negative Auswirkungen von COVID-19-Pandemie und Ölpreisschock

Hauptgründe für das Rating sind die wesentlichen Bonitätsfaktoren: ausgezeichnete Kapitalisierung, niedriges Risikoprofil, hohe Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer und solides Risikomanagement der APICORP

Fitch bewertet den Zugang von APICORP zu Kapitalmärkten und alternativen Liquiditätsquellen als "stark"

Mit diesem zweiten Rating ist die APICORP nunmehr einziges Finanzinstitut im MENA-Raum, das von Fitch mit "AA" und von Moody's mit "Aa2" bewertet wurde Dammam, Saudi-Arabien, 23. Juni 2020: Wie die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) heute mitteilte, hat Fitch Ratings der multilateralen Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten ein langfristiges Emittentenausfallrating (Issuer Default Rating, IDR) von "AA" mit stabilem Ausblick erteilt.



Fitch zufolge basiert das langfristige IDR "AA" auf einer ausgezeichneten Kapitalisierung mit niedrigem Risikoprofil und einer starken Liquiditätsbewertung in einem Geschäftsumfeld "mittleren Risikos". Der stabile Ausblick ist Fitch zufolge Ausdruck der Resilienz des Bonitätsprofils der APICORP gegen negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ölpreisschocks. Überdies bestätigte Fitch, dass die APICORP als kommerziell ausgerichtete, multilaterale Entwicklungsbank mit einer überdurchschnittlichen Eigenmittelausstattung in nahezu jedem Jahr seit ihrer Gründung profitabel war. Dies ist nach Ansicht von Fitch auf nur sehr begrenzte Kreditausfälle zurückzuführen, wie die hohe Kreditwürdigkeit ihrer Darlehensnehmer, der "sehr geringe" Anteil an NPL [Problemkredite] und die starke Performance des Aktienportfolios zeigen. Dr. Ahmed Ali Attiga, CEO der APICORP, kommentiert: "Wir freuen uns, dass Fitch in seinem neuen Rating das robuste und gesunde Finanzprofil von APICORP bekräftigt, das durch ein nachhaltiges, auf kontinuierlichen Wert- und Wachstumsfaktoren beruhendes Geschäftsmodell untermauert wird. Dies beweist die Fähigkeit der APICORP, dem bedeutenden öffentlichen Auftrag im strategischen und lebenswichtigen Energiesektor innerhalb und außerhalb unserer Mitgliedsländer nachzukommen. Überdies sind wir froh über die Anerkennung unserer starken und umsichtigen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Instrumente für Governance und Risikomanagement, die neben dem robusten Aufbau und Management unseres Geschäfts die allgemeine Resilienz von APICORP trotz der COVID-19-Pandemie und der Ölpreisschwankungen gewährleisten." Zudem bestätigte Moody's Investor Service im April dieses Jahres das Bonitätsrating "Aa2" von APICORP mit "stabilem" Ausblick, was auf die soliden finanziellen Grundlagen des Unternehmens trotz der derzeitigen Wirtschafts- und Marktstörungen zurückzuführen ist. Mit diesem zweiten Rating ist APICORP nunmehr das einzige Finanzinstitut im Raum MENA, das von Fitch mit "AA" und von Moody's mit "Aa2" bewertet wird.

APICORP verzeichnete zudem robuste Finanzergebnisse für das Jahr 2019, darunter einen Anstieg der wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 17 % auf 112 Mio. USD, die zu Ende 2018 noch bei 96 Mio. USD lagen. Ferner billigte die Hauptversammlung von APICORP im April 2020 eine wesentliche Erhöhung des abrufbaren Kapitals auf 8,5 Mrd. USD - ein Zeichen der starken Unterstützung und des langfristigen Engagements der Aktionäre. Der vollständige Bericht von Fitch ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-rates-arab-petroleum-investments-corporation-at-aa-outlook-stable-22-06-2020 -ENDE- Weitere Auskünfte erteilt: Hassan Al-Jundi

APICORP

Mobil: +966 55 8012942

E-Mail: haljundi@apicorp.org Zeeshan Masud Daniel Chinoy

Weber Shandwick Weber Shandwick

Mobil: +971 55 918 6751 Mobil: +971 50 255 3402

E-Mail: zmasud@webershandwick.com E-Mail: dchinoy@webershandwick.com Über APICORP:

Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 mit einem internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen Erdölexportländern gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratung und Recherchen. Die APICORP wird von Moody's mit dem Rating "Aa2"mit stabilem Ausblick und von Fitch mit "AA" mit stabilem Ausblick bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam, Königreich Saudi-Arabien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.apicorp.org

23.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1077197 23.06.2020