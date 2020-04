DGAP-News: APICORP / Schlagwort(e): Jahresergebnis

APICORP: GESCHÄFTSZAHLEN FÜR 2019 ZEIGEN STARKE WACHSTUMSDYNAMIK MIT EINEM REINGEWINN VON 112 MIO. USD



15.04.2020 / 06:09

PRESSEMITTEILUNG



APICORP: GESCHÄFTSZAHLEN FÜR 2019 ZEIGEN STARKE WACHSTUMSDYNAMIK MIT EINEM REINGEWINN VON 112 MIO. USD

- Bilanz stieg um 5,7 % auf 7,35 Mrd. USD

- Wiederkehrende Nettoeinnahmen stiegen zwischen 2018 und 2019 um 17 % von 96 Mio. USD auf 112 Mio. USD

- Heraufstufung durch Moody's auf "Aa2" im Oktober 2019 mit stabiler Prognose

- Beschluss einer Fünfjahresstrategie zur Anpassung an evolvierende Energielandschaft

Dammam, Saudi-Arabien, 14. April 2020: Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitution, hat heute ihre Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Nach den Rekordzahlen im Jahr 2018 verzeichnete die APICORP starke Ergebnisse, darunter einen Anstieg der wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Jahresvergleich um 17 % auf 112 Mio. USD gegenüber 96 Mio. USD (ohne einmalige Posten) zum Jahresende 2018.

Die starke Rentabilität der APICORP im Jahr 2019 wurde von Corporate Banking und Treasury getragen, deren Bruttoerträge im Jahresvergleich um 32 % bzw. 24 % auf 201 Mio. USD bzw. 80 Mio. USD stiegen.

Das Bilanzwachstum des Unternehmens blieb auch im Jahr 2019 bei einem Plus von 5,7 % und einem Anstieg von 6,95 Mrd. USD auf 7,35 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahr robust. Insbesondere der Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity Ratio) blieb unter Kontrolle und erreichte 2,13 im Dezember 2019 gegenüber 2,07 im Vergleichszeitraum des Vorjahres, und die Kapitaladäquanz verbesserte sich leicht von 29,34 % im Jahr 2018 auf 29,6 % im Jahr 2019.

Im Oktober 2019 wurde das allgemeine Kreditrating der APICORP durch Moody's von "Aa3" auf "Aa2" mit stabiler Prognose heraufgestuft. Dieser Erfolg war unter anderem auf die stetige Verbesserung des Liquiditäts- und Finanzierungsprofils der APICORP, die hohe Qualität der Vermögenswerte, die starke Performance der Vermögenswerte und den moderaten Verschuldungsgrad zurückzuführen. Damit ist die APICORP in der MENA-Region die einzige Finanzinstitution mit einem "Aa2"-Rating.

Dr. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, Chairman of the Board of Directors, kommentiert die Ergebnisse der APICORP mit den Worten: "Angesichts der Tatsache, dass die Welt in eine beispiellose Phase ökonomischer Ungewissheit eintritt, beruhigt mich die Tatsache, dass wir das vergangene Jahr mit starken Ergebnissen abgeschlossen haben. Unsere Geschäftsbereiche haben sich angesichts der schwierigen Marktbedingungen, die 2019 auf geopolitischen, finanziellen und industriellen Entwicklungen basierten, als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen. Der Anstieg der wiederkehrenden Nettoeinnahmen um 17 % und die Heraufstufung des Kreditratings durch Moody's sind wichtige Meilensteine, die unsere soliden Fundamentaldaten der APICORP bestätigen. Dies gibt uns die Gewissheit, den Energiesektor der arabischen Welt auch in einer Zeit unterstützen zu können, in der nachhaltige, wirkungsorientierte Projekte dringender denn je benötigt werden."



Dr. Ahmed Ali Attiga, Chief Executive Officer bei APICORP, erklärt: "Wir blicken mit Stolz auf ein weiteres, erfolgreiches Jahr für die APICORP, während die Energiebranche weiterhin ihren rasanten Wandel vollzieht. Unser Bilanzwachstum auf 7,35 Mrd. USD im Jahr 2019 ebnet der APICORP den Weg für einen weiteren Aufwärtstrend, ungeachtet der Einschränkungen, die die aktuelle Coronavirus-Krise allen Bereichen der Weltwirtschaft auferlegt. Ich glaube jedoch, dass wir im Verlauf der kommenden Jahre von unserer Arbeit, die wir in die sektorale und geografische Diversifizierung unseres Portfolios sowie in die Erweiterung unserer Investorenbasis investiert haben, profitieren werden und die aktuellen Herausforderungen auf dem Fundament dieser Anstrengungen sowie unserer starken finanziellen Position bewältigen können."

"Wenn sich die Welt schließlich von den Folgen der Coronavirus-Pandemie und den Ölpreisschwankungen zu erholen beginnt, werden wir sehr wahrscheinlich Veränderungen in der Region erleben", fügte Dr. Attiga an. "Als bewährter Finanzpartner des regionalen Energiesektors sind wir gut aufgestellt, um nachhaltige Investitionen und Einrichtungen zu unterstützen, die sowohl die wirtschaftliche Erholung als auch den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Welt vorantreiben können. Wir glauben, dass multilaterale Organisationen wie die APICORP in Zukunft eine größere Rolle spielen und antizyklisch zur Wiederbelebung der Wirtschaft in der Region beitragen werden. Dementsprechend halten wir an unserem Ziel fest, eine starke entwicklungspolitische Rolle zu übernehmen, insbesondere durch die Nutzung unserer Partnerschaften innerhalb unserer Branche."

Eine neue 5-Jahres-Geschäftsstrategie



Im Jahr 2019 erarbeitete die APICORP eine Unternehmensstrategie für den Zeitraum von 2020 bis 2024, um der tiefgreifenden Entwicklung im Energiesektor Rechnung zu tragen. Die Strategie wird durch ein stärker integriertes und flexibleres Modell untermauert, bei dem nachhaltige Ansätze in alle Bereiche der Geschäftstätigkeit integriert werden. Die Unternehmensstrategie für die nächsten fünf Jahre stellt die APICORP in den Mittelpunkt eines umfassenden Angebots für eine breite Kundenbasis, die mithilfe von Partnerschaften und Innovationsanstrengungen in die Lage versetzt werden, die Erdölindustrie und den Energiesektor der MENA-Region besser zu bedienen.

Highlights einzelner Geschäftssparten

Corporate Banking



Die Aktiva der APICORP-Sparte Corporate Banking stiegen im Jahresvergleich um 5 % auf 3,69 Mrd. USD, während das Portfoliorisiko geographisch und sektoral diversifiziert und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio erhalten wurde. Darüber hinaus weist Corporate Banking ein Gesamt-Engagement in Höhe von 1,4 Mrd. USD aus, die Rentabilitätsaussichten der APICORP nicht nur für 2019, sondern auch für die kommenden Jahre stützen. Im Hinblick auf den Ertrag verzeichnete Corporate Banking ein Rekordjahr und erreichte nach Abzug des Libors und der Wertminderungen einen Ertrag von 121 Mio. USD, verglichen mit 90 Mio. USD im Jahr 2018. Trotz des wettbewerbsintensiven Umfelds erwiesen sich die Gebührenerträge weiterhin als vielversprechend und stiegen im Jahresvergleich um 23 %. Bemerkenswert ist, dass der Brutto-NPL-Anteil mit 0,38 % sehr niedrig blieb, was auf die engen Beziehungen zu den APICORP-Partnern sowie die Unterstützung durch die Mitgliedsländer zurückzuführen ist.

Die APICORP entwickelte ihr Angebot weiter und konzentrierte sich verstärkt auf Projekte unter der Führung des Privatsektors, vor allem im Bereich der Versorgungsdienstleistungen und der Handelsfinanzierung, um ihre Stärken bei staatlich geförderten Projekten zu ergänzen.

Im Einklang mit ihrer Verpflichtung, die ESG-Prinzipien auf alle Projektfinanzierungen anzuwenden, behielt die APICORP ihren Fokus auf umweltfreundliche Projekte bei. Dabei wurde ihre Präsenz im Sektor der erneuerbaren Energien durch die Unterstützung mehrerer Bieter für öffentlich-private Erneuerbare-Energien-Partnerschaften in der Region sowie ein Photovoltaikanlagen-Projekt und ein Engagement bei einem privaten saudischen Unternehmen verstärkt, das zusammen mit Partnern aus dem Privatsektor einen Windpark im Ausland übernimmt.

Investitionen

Die APICORP setzte ihre umsichtige Strategie fort, zusammen mit gleichgesinnten Investitionspartnern in hochwertige Unternehmen mit herausragenden Managementteams und solidem Wachstumspotenzial zu investieren. Dabei legte das Unternehmen der Schwerpunkt auf Investitionen in den Mitgliedsländern und der MENA-Region im weiteren Sinne sowie auf einer Diversifizierung durch Geschäftsmöglichkeiten außerhalb der Region, die außergewöhnliche Rentabilitätsperspektiven und einen Mehrwert für den Energiesektor bieten. Die Grundlage der Investitionsstrategie der APICORP besteht in einer langfristigen Wertschöpfungsperspektive für ihre Beteiligungsunternehmen.

Im Jahr 2019 tätigte die APICORP ihre erste direkte Kapitalbeteiligung in Kuwait an einem führenden Öl- und Gasdienstleistungs- sowie Anlagenverwaltungsunternehmen mit globaler Präsenz. Sie investierte zudem in eine spezialisierte Bohrloch-Dienstleistungsplattform in Großbritannien, die den Markt für Ölfeld-Dienstleistungen bedient. Zum Jahresende belief sich das gesamte verwaltete Wertpapierportfolio auf über 1 Mrd. USD, das auf 19 direkte und 3 indirekte Investitionen verteilt ist. Für das Jahr 2020 hat sich die APICORP dem Ziel verschrieben, durch Partnerschaften mit wichtigen Akteuren des regionalen und globalen Energiesektors eine prägende entwicklungspolitische Rolle zu übernehmen, insbesondere mit Blick auf die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Unsicherheiten.

Treasury & Capital Markets

Die Sparte "Treasury and Capital Markets" trug weiterhin zu einem starken Liquiditätsprofil der APICORP bei, indem sie die hohen Liquiditätsquoten fortschrieb und mit einer Neugewichtung des Treasury-Portfolios zugunsten hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere kombinierte. Diese Anstrengungen waren zusammen mit der verbesserten geographischen und sektoralen Diversifizierung des Treasury-Portfolios und einer soliden Laufzeitinkongruenzposition entscheidend für die Sicherstellung der Solidität und Widerstandsfähigkeit der finanziellen Position der APICORP.

Auf der Passivseite bekräftigte die APICORP trotz der Marktvolatilität ihr Engagement für ein nachhaltiges Wachstum durch konzertierte Anstrengungen für die vorrangige Diversifizierung der Finanzierungsbasis der APICORP. Dies ermöglichte die erfolgreiche Ausweitung des Investorenprofils auf Akteure außerhalb des GCC. Insbesondere bei den Fremdkapitalmarktemissionen der APICORP war eine Zunahme von Investoren aus Asien und den USA zu verzeichnen. Im Verlauf des Jahres zeigte sich dies bei acht Transaktionen, darunter zwei Formosa Bonds im Wert von 300 Mio. USD bzw. 325 Mio. USD, die im März und November ausgegeben wurden, sowie bei mehreren bilateralen Transaktionen mit europäischen und asiatischen Finanzinstitutionen.

Auch wenn die Weltwirtschaft im Zuge der Coronavirus-Pandemie eine beispiellose Phase mit massiven Auswirkungen auf alle Segmente und künftigen Erdöl- und Energieprojekte erlebt, arbeitet die APICORP weiterhin dafür, die Entwicklung und Nachhaltigkeit ihrer Mitgliedsländer und der MENA-Region im weiteren Sinne angesichts des grundlegenden Wandels der Energiebranche zu fördern.

Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr 2019: bit.ly/2yYRHQi

Zusammenfassung der Geschäftsergebnisse für 2019: bit.ly/3b6XyRR

Über die APICORP:

Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 durch einen internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen erdölexportierenden Ländern gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratungs- und Forschungsdienstleistungen. Die APICORP wird von Moody's mit einem Rating von "Aa2" mit stabilen Aussichten bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam, Königreich Saudi-Arabien.

Nähere Informationen sind verfügbar unter: www.apicorp.org

