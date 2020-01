7:00 | 08.01.2020

DGAP-News: AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur CO2-Reduktion und kompensiert CO2-Verbrauch durch Flugreisen

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur CO2-Reduktion und kompensiert CO2-Verbrauch durch Flugreisen



08.01.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur CO2-Reduktion und kompensiert CO2-Verbrauch durch Flugreisen - Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion des CO2-Ausstoßes eingeführt - CO2-Kompensation der Flüge aller Holdingmitarbeiter für das Geschäftsjahr 2019 München, 8. Januar 2020 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) beginnt das neue Jahr mit Maßnahmen zur Verminderung des CO2-Ausstoßes. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll dazu führen, dass der Ausstoß des Treibhausgases im Konzern bis zum Jahr 2025 um mindestens 30 Prozent verringert wird. Darüber hinaus wird AURELIUS ab dem Geschäftsjahr 2019 den CO2-Ausstoß für alle Flugreisen der Holdingmitarbeiter kompensieren Diese Reisen haben im abgelaufenen Jahr 685 Tonnen an CO2 Emissionen verursacht, die durch Kompensationszahlungen an die Klimaschutzorganisation atmosfair (www.atmosfair.de) kompensiert wurden. Durch diese Kompensationszahlungen fördert atmosfair Klimaschutzprojekte, die vor allem den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Die Projekte unterliegen international anerkannten Zertifizierungsstandards wie dem CDM Gold Standard, dem strengsten verfügbaren Standard für Klimaschutzprojekte. Die Mittelverwendung erfolgt transparent und vollständig im jeweiligen Projekt. "Unser Hauptziel ist die Reduktion von CO2-Emissionen. Aber nicht jede Emission lässt sich vermeiden und hier kann CO2-Kompensation eine sinnvolle Ergänzung einer Nachhaltigkeitsstrategie sein", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den CO2-Verbauch bis zum Jahr 2025 um 30 Prozent zu senken." Um dieses Ziel zu erreichen, werden zukünftig Meetings verstärkt über Videokonferenzen und Online-Meetings durchgeführt. Dies spart neben CO2-Emissionen auch Reisekosten. Zudem wird für Kurzstrecken die Nutzung der Bahn anstelle des Flugzeuges bevorzugt. Konzernweit hat sich AURELIUS freiwillig verpflichtet, den Einfluss seiner Produkte und seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt durch ökologisch verantwortliches Handeln und einwandfreie Verfahren zu reduzieren und dies in seiner ESG-Richtlinie (englisch) verankert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://aureliusinvest.de/equity-opportunities/unternehmerische-verantwortung/umweltbewusstsein/ ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro (Stand: Januar 2020). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de





08.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 948189

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 948189 08.01.2020