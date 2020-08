DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Aurora liefert ein Update zu ihrem Novel Insight(TM)-Produkt



North Vancouver, British Columbia. 5. August 2020. - Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: ACU) (das "Unternehmen") liefert ein weiteres Update zur Entwicklung ihres Data-Science-Produkts InsightTM für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung. Insight ist eine innovative Plattform zur Maximierung der Solarzellenproduktionsleistung und zur Erweiterung des Geschäftsumfangs von Aurora, um Softwarelösungen zur Generierung wiederkehrender Einnahmen einzuschließen.

Im Januar dieses Jahres berichtete das Unternehmen über den Abschluss mehrerer wichtiger Meilensteine ​​in der Entwicklung von Insight und deutete eine generelle Marktfreigabe des Produkts in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 an.

Seitdem wurde die Produktentwicklung planmäßig fortgesetzt. Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie, die eine längere Einstellung der internationalen Geschäftsreisen erzwingt, hat sich die vollständige Markteinführung jedoch zwangsläufig verzögert. Das Unternehmen plant jetzt die Freigabe der ersten Version des Produkts zur Bewertung durch ausgewählte Hauptkunden im letzten Kalenderquartal 2020.

Seit den im Januar berichteten Meilensteinen hat das Unternehmen die folgenden zusätzlichen Schritte zur Fertigstellung und Freigabe des Produkts abgeschlossen:

- Praktische Überprüfung der geschützten Data Mining-Algorithmen von Insight anhand der tatsächlichen Produktionsliniendaten von einem unserer Teststandorte.

- Entwicklung einer verbesserten Benutzeroberfläche, die sich auf die wichtigsten Anwendungsfälle der Produktionsanlagenoptimierung und Fehlererkennung konzentriert.

- Zur Förderung der Marktvisibilität wurde gemeinsam mit einem führenden Kunden und Branchentechnologiepartnern ein Artikel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie die Verwendung der Insight-Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung und Ertragsoptimierung bei der Herstellung von Solarzellen in hohen Stückzahlen beitragen kann. ("Statistical Insights from Inline Solar Cell Metrology Data in a PERC Production Environment", Photovoltaics International Vol. 44, May 2020").



Das Unternehmen erwartet, in der Lage zu sein, Ende des laufenden Quartals und im vierten Quartal des laufenden Kalenderjahres weitere Entwicklungen und Meilensteine ​​bekannt zu geben.

Insight - Auroras Data-Science-Produkt für die Produktion von Solarzellen in höchster Qualität



Auroras InsightTM ist ein neuartiges Produkt, das mithilfe geschützter Algorithmen die großen Datenmengen auswertet, die während der Solarzellenherstellung gesammelt werden. Das Produkt wertet diese Daten aus, um dem Hersteller in Echtzeit mitzuteilen, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo die Produktion verbessert werden kann.

Die langfristige Vision des Unternehmens für Insight besteht darin, einen neuen Industriestandard für die Qualitätskontrolle und Qualitätsmessung auf dem Markt der Solarzellenherstellung zu schaffen. Für Insight wird die Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit der ersten Vorstellung bei wichtigen strategischen Kunden anvisiert. Insight wird als serverbasiertes Produkt extern in den Produktionsstätten der Kunden bereitgestellt. Es wird von Aurora auf Basis eines Jahresabonnements an Kunden vermarktet.

Über Aurora Solar Technologies



Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.



Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Webpräsenz findet sich unter www.aurorasolartech.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jake Bouma

Corporate Development

Tel. +1 (604) 317-3936

corpcom@aurorasolartech.com



Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de



