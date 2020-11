19:29 | 02.11.2020

02.11.2020

Baumot Group AG: Gesellschaft veröffentlicht Halbjahresabschluss



Königswinter, 2. November 2020 - Die Baumot Group AG, Spezialist für Upgrades im Fahrzeuglebenszyklus, veröffentlicht heute den Halbjahresbericht 2020. Pandemiebedingt konnte die Baumot im Berichtszeitraum nicht an die Vergleichszahlen des Vorjahres anknüpfen. Die Baumot erzielte Umsätze in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Euro) bei einem EBITDA von -2,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,5 Mio. Euro).



Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr ist sehr differenziert zu betrachten. Während im ersten Quartal noch nahtlos an die gute Entwicklung aus dem Vorjahr angeschlossen werden konnte und in allen relevanten Märkten nahezu der geplante Umsatz erreicht wurde, war der Umsatz im zweiten Quartal massiv von Lockdowns besonders in Großbritannien, Italien und Israel betroffen. In all diesen Märkten konnte teils über Wochen trotz voller Auftragsbücher und umfassender staatlicher Förderung kaum Umsatz erzielt werden.



Auch der Serienanlauf für die PKW-Nachrüstung musste aufgrund der zu Beginn der Covid-19-Pandemie unüberischtlichen Lage zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt vorübergehend wieder gestoppt werden. Außerdem konnten in vielen Werkstätten die für diesen Zeitraum angesetzten Mitarbeiterschulungen für den Einbau der Nachrüstsysteme nicht durchgeführt werden.



Stefan Beinkämpen, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: "Auch mit Blick auf das Gesamtjahr wird die Gesellschaft massive Auswirkungen durch Corona im Ergebnis der für Baumot relevanten Märkte sehen. Aber aufgrund der Tatsache, dass Aufträge und Förderungen nicht storniert worden sind, geht Baumot aktuell von einer Erholung der Märkte und damit einer positiveren Entwicklung nach den durch Corona bedingten harten Maßnahmen aus."



Der vollständige Bericht steht unter https://ir.baumot.de/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ zum Download bereit.





Über die Baumot Group AG



Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter für technische Nachrüstungen, für die Fahrzeugindustrie. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de



Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.





Kontakt



cometis AG

Claudius Krause

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28

Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

