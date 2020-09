7:51 | 11.09.2020

DGAP-News: Baumot Group erhält Rahmenvereinbarung über € 15 Mio. mit US-Investor für neue Strategie

Baumot Group erhält Rahmenvereinbarung über € 15 Mio. mit US-Investor für neue Strategie



Baumot Group erhält Rahmenvereinbarung über € 15 Mio. mit US-Investor für neue Strategie - Angebot umfasst ein Gesamtfinanzierungsvolumen von € 15 Mio. durch die Ausgabe von Wandelanleihen - Auch Sicherung des Working Capital Bedarfs für den aktuellen Hochlauf nach Corona abgedeckt - Finanzierung der erweiterten Marktstrategie für alternative Kraftstoffe und neue Antriebskonzepte Königswinter, 11. September 2020 - Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, erhält eine Rahmenvereinbarung mit einem institutionellen Investor aus den USA über die Ausgabe von Wandelanleihen zur Sicherung des zukünftigen Wachstums. Die Rahmenvereinbarung umfasst ein Gesamtvolumen von € 15 Mio. und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Die Mittel kann Baumot innerhalb des Zeitraums bei Bedarf zeitlich wie auch volumenmäßig flexibel in Tranchen abrufen. Die Ausgabe der Wandelanleihen ist dabei sowohl mit als auch ohne Bezugsrecht für Altaktionäre möglich. Spätestens nach 12 Monaten erfolgt die Rückzahlung der Tranchen durch Wandelung in Aktien der Baumot Group AG. Die Wandelanleihen selbst werden zu 0% verzinst und sind unbesichert. Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: «Diese Vereinbarung ist der letzte Meilenstein im Abschluss des Turnaround. Die Baumot Group wird sich nun konsequent neben dem Dieselbereich in neue Märkte weiterentwickeln. Davon ist auch der US-Investor überzeugt und bietet uns die Möglichkeit, das geplante Wachstum flexibel zu finanzieren.» Stefan Beinkämpen, Vorstand der Baumot Group ergänzt: «Wir haben die Planung der zukünftigen Kooperations-, Wachstums- und Produktstrategie abgeschlossen - insbesondere mit Blick auf Produkte, die mit synthetischen Kraftstoffen und alternativen Antrieben zum Einsatz kommen werden, aber auch im Hinblick auf mögliche starke Partner, mit denen wir gemeinsam eine schnelle Umsetzung sicherstellen. Bei der Hauptversammlung am Montag werde ich dies noch ausführlich erläutern. Wenn uns nun diese Finanzierungsmöglichkeit offensteht, können wir sehr schnell in einen breiten Rollout starten.»

Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt:

cometis AG

Claudius Krause

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28

Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66

E-Mail: krause@cometis.de

Nadine Lange

Baumot Group AG

Eduard-Rhein-Straße 21-23

D-53639 Königswinter

T +49(0)2244 91 80 57

F +49(0)2244 91 83 819

