Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies eröffnet Niederlassung sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa



17.02.2020 / 07:09

Bee Vectoring Technologies eröffnet Niederlassung sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (17. Februar 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute die Eröffnung ihrer neuen europäischen Niederlassung im Agri & Co Innovation Center in der Schweiz bekannt, wo sich das Unternehmen anderen innovativen Organisationen in der florierenden Agrartechnologie-Gemeinschaft des Landes anschließt. Dieser Schritt ist Teil von BVTs Auszeichnung in der Agri & Co Challenge.

"Wir fühlen uns geehrt, diesen Platz als Teil der Agri & Co Challenge erhalten zu haben, und möchten ihnen für ihre Unterstützung danken. Mit der Auszeichnung wird BVT als nachhaltige Alternative zu chemischen Pestiziden anerkannt, die der europäische Markt gerne annehmen möchte ", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Die neue Niederlassung und die dazugehörigen Expertenressourcen werden BVT bei der Expansion in den europäischen Markt unterstützen."

Der neue Standort wurde konzipiert, um BVT zu unterstützen, ihre Innovationsaktivitäten im Bereich biologischer Pflanzenschutzsysteme fortzusetzen. Er umfasst ein voll ausgestattetes Labor, Wachstumskammern, Gewächshausflächen für Versuche (ab Frühjahr 2020) sowie Büroräume und 95 Hektar Land, das an einen lokalen Erzeuger verpachtet wurde, der Versuche auf seinen Feldern durchführen wird. Darüber hinaus wird BVT die volle Unterstützung der Mitarbeiter von Agri & Co und des Schweizer Kantons Freiburg, Zugang zu Experten auf verschiedenen Gebieten sowie Erleichterung bei der Zusammenarbeit mit anderen Agrartechnologie-Innovatoren im Bereich Forschung und Entwicklung erhalten.

"Dies ist jetzt unsere regionale Basis für die Pilotierung und Vermarktung unserer natürlichen Präzisionslandwirtschaftstechnologie in Europa. Die Zielsetzung von BVTs Niederlassung in Europa ist, die Zulassungsbemühungen in Europa, Afrika und im Nahen Osten (EAME) zu koordinieren, Partnerschaftsgespräche zu ermöglichen und unsere Markteinführungsstrategie zusammen mit unserem nordamerikanischen Hauptsitz zu entwickeln", sagt Christoph Lehnen, BVTs Business-Manager für EAME. "Sobald wir die behördliche Zulassung in der Schweiz haben, die wir in diesem Jahr erwarten, werden wir Handelsabkommen mit Schweizer Erzeugern abschließen und wertvolle Erfahrungen für eine spätere Markteinführung in ganz Europa sammeln."

Strategisch gesehen ist es für BVT von Vorteil, im Agri & Co Innovation Center präsent zu sein. Die Vision des Zentrums ist es, das Schweizer - und möglicherweise sogar ein europäisches - Zentrum für die Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungsindustrie zu werden. Es gibt bereits eine Reihe von Start-up-Unternehmen und weitere Unternehmen, die Gespräche führen, um einen Teil der neu renovierten Räume zu besetzen.

"Der Druck der Verbraucher gegen Pestizide ist auf dem europäischen Markt erheblich", fuhr Lehnen fort. "Die Europäische Union (EU) und die Schweiz haben kürzlich Chlorthalonil1, eines der weltweit am häufigsten verwendeten Pestizide, verboten. Das bedeutet, dass ein weiteres der wenigen verfügbaren Kontaktfungizide vom Markt genommen wird. Die Erzeuger haben zum Schutz ihrer Kulturpflanzen zu immer weniger Mittel Zugang, während die Resistenz gegen Fungizide zunimmt. Es ist ein perfekter Einstiegspunkt für Pflanzenschutzalternativen wie BVT, die wirksam sind und strengen Umweltanforderungen entsprechen."

Die Schweiz hat sich wie das übrige Europa zum Ziel gesetzt, das Risiko des Pestizideinsatzes um 50 % zu senken2.Im Schweizer Aktionsplan für Pestizide geht es um weniger Pestizidanwendungen, bessere Schulung und Ausbildung, den Ersatz von Pestiziden, die besondere Risiken darstellen, und andere Zielaktionen. Gleichzeitig haben neue Schädlinge (z. B. Drosophila suzukii) und Krankheiten (z. B. Marssonina coronata) in Europa Fuß gefasst und können in vielen Fällen nicht mit chemischen Pestiziden bekämpft werden. Alternativen werden benötigt und dies bietet die Marktchance für BVT.

Heute suchen Erzeuger in der Schweiz und in der EU zunehmend nach nicht-chemischen Alternativen. Der Gesamtmarkt für Pestizide in der EU hat einen Wert von rund 13 Milliarden US-Dollar3. BVT visiert 1 Milliarde US-Dollar für ihr Bee-Delivery-System (Ausbringungssystem mittels Bienen) an. Dies ist eine große Chance, die einen neuen Markt eröffnet, die Aufrechterhaltung der Ernteerträge unterstützt und Europa eine gesündere und weniger von Chemie abhängige Zukunft bietet.

1 Quelle: Official Journal of the European Union, April 29, 2019

2 Quelle: Switzerland Action Plan Pesticides, January 28, 2020

3 Quelle: Eurostat, March 28, 2018

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.



BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten.

Kontakt:

Ashish Malik, President & CEO

marketing@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

