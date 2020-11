11:00 | 24.11.2020

DGAP-News: BENO Holding AG: Refinanzierung der im April 2021 fälligen Wandelanleihe frühzeitig gesichert

24.11.2020 / 11:00

BENO Holding: Refinanzierung der im April 2021 fälligen Wandelanleihe frühzeitig gesichert - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer bewertet aktuelle Neuemission positiv

- Zeichnung der 5,30%-Anleihe noch bis zum 27. November 2020 an der Börse München möglich Starnberg, 24. November 2020. Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat die Refinanzierung der im April 2021 fälligen Wandelanleihe (ISIN DE000A11QP91) mit einem Volumen von 10 Mio. EUR frühzeitig gesichert. Zur Wandlung in Aktien wurden 1,8 Mio. EUR verbindlich angemeldet. Im Rahmen der aktuellen Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2) mit einem Kupon von 5,3 % p.a. hatten die verbliebenen Inhaber der Wandelanleihe ein Umtauschrecht. Von den nach Abzug der gewandelten Stücke noch ausstehenden 8,2 Mio. EUR wurden inzwischen 3,2 Mio. EUR zum Umtausch angemeldet. Dies entspricht einer guten Umtauschquote von über 30 %. Darüber hinaus hatten bereits zum Start der aktuellen Anleiheemission Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt. "Inklusive der liquiden Mittel aus der nach wie vor sehr positiven operativen Geschäftsentwicklung ist die Refinanzierung der Wandelanleihe 2014/2021 im April 2021 damit gesichert. Gut 50 Prozent der Inhaber der Wandelschuldverschreibung werden auch weiterhin als Aktionäre oder Gläubiger bei BENO an Bord bleiben. Dieser Vertrauensbeweis ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft BENO konsequent weiterzuentwickeln", sagt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. "Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten gibt es im Bereich Light Industrial noch erhebliche Miet- und Wertsteigerungspotenziale. Diese werden wir auch in Zukunft bei bestehenden und neuen Objekten nutzen." Die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/2027 kann im Rahmen des öffentlichen Angebots noch bis zum 27. November 2020 (15:00 Uhr MESZ) an der Börse München gezeichnet werden. Positive Bewertung durch KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer

In dem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer hat die BENO-Anleihe eine positive Bewertung erhalten. Aus Sicht der KFM-Experten passt das Gesamtpaket. Die Positionierung von BENO als Bestandshalter im Bereich Light Industrial sei aussichtsreich. Mit dem Fokus auf diese betriebsnotwendigen Immobilien biete BENO Unternehmen die Möglichkeit, sich durch Sale-and-Lease-Back bankenunabhängig zu finanzieren und profitiere selber von einem langfristig ausgerichteten Mietverhältnis mit dem vormaligen Eigentümer. Eben diese Mieterstruktur mit überwiegend Voreigentümern führe dazu, dass BENO trotz der Corona-Pandemie über eine gute Vermietungssituation und konstante Mieterlöse verfüge. Auch in den vergangenen Jahren habe das Unternehmen die Mieteinahmen kontinuierlich gesteigert. Außerdem hat sich BENO durch die Emission einer Wandelanleihe im Jahr 2014 am Kapitalmarkt bewährt. Bei den Sicherheiten wird auf die Dividendensperre hingewiesen. So hat sich das BENO-Management dazu verpflichtet, Gewinn nur auszuschütten, wenn die Eigenkapitalquote bei über 30 % (zum 31.12.2019 waren es ca. 27 %) und damit auf einem für Immobilienbestandshalter hohem Niveau liegt. Der Ausblick sei ebenfalls positiv. Eckdaten BENO-Anleihe 2020/2027

Emittentin: BENO Holding AG

WKN / ISIN: A3H2XT / DE000A3H2XT2

Kupon: 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung

Laufzeit: 7 Jahre (Kündigungsrecht für Inhaber nach 5 Jahren)

Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR

Zeichnungsfrist: bis 27. November 2020 (voraussichtlich)

Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Mindestzeichnung: 1.000 Euro

Emissions- & Rückzahlungskurs: 100%

Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download: https://www.beno-holding.de/beno-anleihe WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der BENO Holding AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter https://www.beno-holding.de/beno-anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Kontakt

BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de Investor Relations & Finanzpresse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@beno-holding.de Über Beno

Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonitätsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO Portfolio 11 Standorte mit 37 Mietern und einer Nutzfläche von rund 141.000 m2. Im Jahr 2019 hat die BENO Holding im Konzern 6.631 TEUR umgesetzt und einen Gewinn von 2.194 TEUR erzielt.

Unternehmen: Beno Holding AG Kreuzstr. 26 82319 Starnberg Deutschland Telefon: 089/20500555 Fax: 089/20500555 E-Mail: info@beno-holding.de Internet: www.beno-holding.de ISIN: DE000A11QLP3, DE000A3H2XT2, DE000A11QP91 WKN: A11QLP, A3H2XT, A11QP9

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1150194 24.11.2020