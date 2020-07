13:27 | 10.07.2020

DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office: Quant IP – Erfolgsbilanz für Patent-Fonds

Berenberg Vermögensverwalter Office: Quant IP - Erfolgsbilanz für Patent-Fonds



Das Berenberg Vermögensverwalter Office betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Berenberg die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners Quant IP GmbH, München.

Quant IP GmbH: Erfolgsbilanz für Patent-Fonds - Quant IP Global Innovation Leaders Fund mit 8,78 Prozent Wertentwicklung in den ersten 12 Monaten - Outperformance von 4,5 Prozent gegenüber der Benchmark bei niedrigerem Risiko - Konzentration auf innovative Branchen und patent-starke Firmen zahlt sich gerade in Krisenzeiten aus Die Münchner Investment-Boutique Quant IP legt nach 12 Monaten die erste Bilanz des Aktienfonds Quant IP Global Innovation Leaders Fund vor. Mit einer Wertentwicklung von 8,78 Prozent ließ der globale Fonds den Vergleichsindex MSCI World um 4,5 Prozent hinter sich. "Es freut mich, dass unser Anlagekonzept unseren Anlegern in einem herausfordernden Marktumfeld einen deutlichen Mehrertrag liefern konnte", kommentiert Gründer und Geschäftsführer Lucas von Reuss das Ergebnis des Fonds. Dabei konnte der Fonds sowohl im Corona-Crash im Februar und März als auch in der darauffolgenden schnellen Erholungsphase der Aktienmärkte überzeugen. "Unser Portfolio mit den Schwerpunkten Gesundheit und Technologie hat den Abschwung abgefedert und im Aufschwung stärker zugelegt als der Index - ein perfekter Start und eine Bestätigung unserer sehr guten Ergebnisse im Back Test", meint Lucas von Reuss vom Fondsinitiator Quant IP. Quant IP verfolgt beim Quant IP Global Innovation Leaders Fund einen rein regelbasierten Ansatz und setzt dabei auf die quantitative Auswertung von Millionen von Patentdaten. In den forschungsstärksten Branchen investiert der Fonds ausschließlich auf Basis des Quant IP Innovation Score. Dieser fasst mehrere Indikatoren, die Innovationswachstum, -qualität und -effizienz messen zusammen und setzt diese ins Verhältnis zur Bewertung einer Aktie. Lucas von Reuss: "Wir wollen einfach sehr innovationsstarke Unternehmen identifizieren und sie dann ins Portfolio heben, wenn sie -gemessen an der relativen Innovationskraft- besonders günstig sind." Im aktuellen Portfolio befinden sich neben bekannten Tech- und Pharmatiteln aus den USA auch viele Aktien, die aktuell unter der Corona-Krise leiden. "Autokonzerne wie Ford und BMW gehen momentan im Tesla-Hype unter, obwohl unsere Daten eine sehr hohe Innovationskraft anzeigen", sagt Lucas von Reuss. Besonders hoch ist der Anteil von japanischen Aktien im Vergleich mit anderen Fonds. Über 20 Prozent des Fondsvolumen sind in Aktien wie Z Holdings, Kobayashi Pharma und Nissin Foods angelegt.

Fonds-Fakten:



Name: Quant IP Global Innovation Leaders Fund

ISIN: DE000A1J3AN1/ WKN: A1J3AN

Verwaltungsgebühr 1,05 Prozent pro Jahr

Volumen: 5,7 Millionen Euro

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Ampega Investment GmbH

Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Haftungsdach: Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH

Vertriebskooperation: GS&P Institutional Management GmbH Das Unternehmen



Die Quant IP GmbH, Fondsinitiator des Quant IP Global Innovation Leaders Fund, ist ein Unternehmen in München, das Innovationskraft quantifizierbar, vergleichbar und so für Investoren und Asset Manager nutzbar macht. Der proprietär entwickelte Quant IP Innovation Score zur Bewertung von Aktien hinsichtlich ihrer Patent- und Innovationstätigkeit ist Basis des Quant IP Global Innovation Leaders Fund, wird für die Erstellung von Indizes lizenziert und Asset Managern zur Verfügung gestellt. Zum Gründerkreis gehören Patentanwalt Axel Stellbrink, Lucas von Reuss, ehemals Chefredakteur des €uro Magazins, und Professor Stefan Mittnik, Lehrstuhlinhaber für Finanzökonometrie an der LMU München und Mitgründer des digitalen Vermögensverwalters Scalable Capital. Weitere Informationen/ Kontakt



Quant IP GmbH

Lucas von Reuss

Mail: lvr@quant-ip.com

Telefon: 089-28806570

www.quant-ip.com

10.07.2020

