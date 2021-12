13:30 | 23.12.2021

DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft zieht eigene Aktien ein

DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berliner Effektengesellschaft zieht eigene Aktien ein



23.12.2021 / 13:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 23. Dezember 2021 Berliner Effektengesellschaft zieht eigene Aktien ein



Der Vorstand hat zum Jahresende von der durch die Hauptversammlung vom 11.6.2020 erteilten Ermächtigung zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr.8 AktG erworbener Aktien Gebrauch gemacht und mit Eintragung im Handelsregister vom 17.12.2021 Stück 23.457 eigene Aktien eingezogen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 23.457,00 € auf 13.425.694,00 € herabgesetzt. Weiterhin teilt die Gesellschaft mit, dass sie im Laufe des Jahres weitere Anteile an der Konzerntochter Tradegate AG Wertpapierhandelsbank erworben hat. Zum Jahresende hält die Gesellschaft 13.745.391 Aktien der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank. Dies entspricht einem Anteil von 56,32% am Grundkapital. Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

Telefax: 030 - 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

23.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1261844

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1261844 23.12.2021