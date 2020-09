7:00 | 10.09.2020

PRESSEMITTEILUNG Biotest stellt als einer der ersten Plasmaproteinhersteller digitale Gebrauchsinformationen für alle Präparate zur Verfügung - Biotest-Gebrauchsinformationen stehen immer tagesaktuell online zur Verfügung - Vereinfachte Anwendung für Patienten und medizinisches Fachpersonal - Schnellerer Zugang zu aktuellen sicherheitsrelevanten Informationen für Anwender der Biotest-Produkte

Dreieich, 10.September 2020. Biotest stellt ab sofort als einer der ersten Plasmaproteinhersteller digitale Gebrauchsinformationen für alle Präparate in Deutschland zur Verfügung. Sie sind sowohl online als auch mit einer App abrufbar. Auch wenn die Arzneimittelpackung mit der Gebrauchsinformation nicht zur Hand ist, kann der Anwender jederzeit und überall durch Klick in die App oder ins Internet wichtige Informationen über sein Arzneimittel erhalten. Dadurch wird eine vereinfachte Anwendung für Patienten und medizinisches Fachpersonal ermöglicht und ein schnellerer Zugang zu aktuellen sicherheitsrelevanten Informationen für die Anwender der Biotest Produkte sichergestellt. Gebrauchsinformationen sind wichtig. Sie liefern den Anwendern Informationen über Arzneimittel, vor allem zu deren sicherer und korrekter Anwendung. "Es war uns bei Biotest ein dringendes Anliegen, unseren Anwendern unsere Gebrauchsinformationen tagesaktuell zur Verfügung stellen zu können." sagt Dr. Claudia-Carolin Keil, Senior Director Labelling/ Corporate Regulatory Affairs. Tagesaktuell heißt, dass die Texte direkt nach behördlicher Genehmigung entsprechend publiziert werden - und das geht deutlich schneller als die Umsetzung in der Arzneimittelpackung im Markt. Um höchstmöglichen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist Biotest nun Partner bei dem deutschen Projekt "Gebrauchsinformation 4.0" ("GI 4.0"). Hinter dem Projekt GI 4.0 steht ein europaweit einzigartiges Konsortium aus Industrie, Behörden, Verbänden und Patienten - ein Angebot der Rote Liste Service GmbH. Die ROTE LISTE Service GmbH ist ein Tochterunternehmen des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie (BPI) sowie des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (vfa) und Herausgeberin der Medien ROTE LISTE(R), FachInfo-Service(R), PatientenInfo-Service und Gebrauchsinformation 4.0. Der Zugang zu den Gebrauchsinformationen steht unter https://www.gebrauchsinformation4-0.de/ zur Verfügung.



Das Projekt GI 4.0 ist die deutsche Umsetzung der europäischen Bestrebungen elektronische Gebrauchsinformationen ("electronic product information, ePI") zur Verfügung zu stellen. Sollte dieses Projekt von weiteren Ländern oder sogar auf europäischer Ebene umgesetzt werden, ist Biotest in der Lage auch hier sofort Gebrauchsinformationen digital zu publizieren. Darüber hinaus sind alle unsere Gebrauchsinformationen für Blinde und Sehbehinderte in entsprechend aufgearbeitetem Format barrierefrei für unsere Patienten unter https://www.patienteninfo-service.de/ verfügbar. Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

