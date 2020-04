16:55 | 07.04.2020

DGAP-News: Black Pearl Digital AG gibt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 bekannt

Black Pearl Digital AG gibt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 bekannt



07.04.2020 / 16:55

Black Pearl Digital AG gibt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 bekannt München, 07.04.2020 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) hat heute den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Die Geschäftsaktivität im Geschäftsjahr 2019 war geprägt von der Eigenentwicklung einer Software zur Verwaltung digitaler Währungen für regulierte Vermögensverwalter. In 2019 konnten hier noch keine Umsätze erzielt werden. Beteiligungen wurden im Jahr 2019 nicht eingegangen, was zur Folge hatte, dass auch keine Umsätze mit Tochtergesellschaften oder Beteiligungsunternehmen erzielt wurden. Nichtsdestotrotz hat die Gesellschaft den Markt für Beteiligungen kontinuierlich aktiv beobachtet und mögliche Transaktionen geprüft. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum Bilanzstichtag EUR 1,24 Mio., welches sich zu mehr als 90% aus liquiden Mitteln und kurzfristig liquidierbaren Wertpapieren zusammensetzte. Bankschulden oder sonstige zinstragende Verbindlichkeiten bestanden nicht. Über die Black Pearl Digital AG



Die Black Pearl Digital AG ist eine Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf zukunftsträchtige Bereiche wie Fintech, Digitale Transformation, Telekom, Technologie und Medien. Operativ stehen die Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung im Mittelpunkt. Die reine Bereitstellung von Kapital ohne jegliche operative Zusammenarbeit ist nicht Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Black Pearl Digital AG. Kontakt: Black Pearl Digital AG

Investor Relations

Germaniastr. 38

80805 München Tel.: +49 89 3062 9516

Email: info@blackpearl.digital

Internet: www.blackpearl.digital

07.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 1017575

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1017575 07.04.2020