28.12.2020

28.12.2020

28. Dezember 2020 - München: In seiner konstituierenden Sitzung des in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung neu gewählten Aufsichtsrats der Black Pearl Digital AG wurde der Herr Alexander Steinhoff zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, zu seiner Stellvertreterin wurde Frau Brigitte Leipold gewählt. Weiter hat der Aufsichtsrat im Rahmen seiner heutigen konstituierenden Aufsichtsratssitzung Herrn Theodor Niehues in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Niehues wird innerhalb der Black Pearl Digital AG neben seiner Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt insbesondere das operative Geschäft der neu erworbenen net digital AG mit Ihren Tochtergesellschaften verantworten. Es ist beabsichtigt, dass Herr Dr. Michael Hasenstab nach erfolgreicher Eintragung der Sachkapitalerhöhung im Rahmen des Erwerbs der net digital AG aus dem Vorstand der Black Pearl Digital AG ausscheiden wird.

