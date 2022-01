8:40 | 06.01.2022

DGAP-News: Cannovum AG ab sofort mit Next Day Delivery für med. Cannabis

06.01.2022 / 08:40

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) verkürzt die deutschlandweiten Lieferzeiten für ihre Cannabisprodukte. Ab sofort erfolgt die Belieferung jeder Apotheke deutschlandweit bei Bestellung bis 12:30 Uhr direkt am nächsten Werktag. Die neuen Logistikstrukturen wurden ausgiebig getestet, die Pilotphase wurde erfolgreich und mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Cannovum bereitet sich mit dieser Prozessoptimierung auch auf die kommenden Anforderungen der Legalisierung von Cannabis als Genussmittel vor, die eine sichere und zuverlässige Logistik in ganz anderen Ausmaßen als bisher erfordern wird. "Schnelle und zuverlässige Lieferzeiten von Betäubungsmitteln sind entscheidend für Apotheken. Es ist uns wichtig, die Versorgung von Patienten mit cannabis-basierten Medikamenten stetig zu verbessern. Die Optimierung unserer Logistikabläufe ist darüber hinausgehend ein weiterer Schritt, um ein zuverlässiger Partner für lizenzierte Cannabis-Fachgeschäfte zu werden," sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG. Kontakt: Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cannovum AG Rheinsberger Str. 76/77 10115 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 3982 16360 E-Mail: ir@cannovum.com Internet: www.cannovum.com ISIN: DE000A2LQU21

