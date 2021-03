7:30 | 17.03.2021

17. März 2021 CLIQ Digital nimmt Kurs auf ein weiteres Rekordjahr und plant erneut ein starkes profitables Wachstum in 2021 - Geprüfter Konzernabschluss 2020 bestätigt die am 9. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen - Alle Unternehmensziele aufgrund von strukturellen Wachstumstreibern übertroffen - Konzernergebnis 2020: 10,4 Mio. € (VJ: 3,9 Mio. €), Steigerung um 168%; EPS: 1,16 € (VJ: 0,36 €) - Dividende von 0,46 € (VJ: 0,28 €) je Aktie wird der Hauptversammlung vorgeschlagen - Starker Ausblick unterstützt profitable Wachstumsstrategie Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, veröffentlicht heute seinen Geschäftsbericht 2020 einschließlich des Ausblicks für 2021 und gibt seinen Dividendenvorschlag bekannt. Stellungnahme von Luc Voncken, Vorstandsvorsitzender:

"2020 war ein bahnbrechendes Jahr für CLIQ - ein echter Game Changer. Unser Wachstum resultierte in erster Linie aus unserer Geschäftsstrategie und deren Umsetzung und ist strukturell. Mit unserer strategischen Umstellung des Mediaeinkaufs vom Affiliate-Marketing auf unser eigenes, direktes Einkaufsteam und den Investitionen in unsere Streaming-Content-Dienste haben wir den Grundstein für einen nachhaltigen Wachstumspfad gelegt." Die geprüften Finanzzahlen für 2020 entsprechen den am 9. Februar 2021 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen: Umsatz und EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 69 % auf 107,0 Mio. € bzw. 177 % auf 15,9 Mio. €. Die EBITDA-Marge lag bei 15 % p.a. (in Prozent des Bruttoumsatzes) und die jährlichen Marketingausgaben bei 34,2 Mio. € (VJ: 22,2 Mio. €). Das Konzernergebnis stieg um 168 % auf 10,4 Mio. € und das Ergebnis je Aktie betrug 1,16 €. Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens (40 % Ausschüttungsquote) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der nächsten Hauptversammlung am 29. April 2021 die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,46 € (VJ: 0,14 € Basisdividende und 0,14 € Bonusdividende ausgeschüttet) vor. Mio. €

2019

2020 Veränderung Bruttoumsatzerlöse 63,1 107,0 +69 % Nettoumsatzerlöse 44,3 81,5 +84 % Marketingausgaben 22,2 34,2 +54 % EBITDA 5,8 15,9 +177 % Konzernergebnis 3,9 10,4 +168 % Ergebnis je Aktie (in €) 0,36 1,16 +222 % Die solide Bilanz von CLIQ Digital zeigte einen Anstieg der Eigenkapitalquote auf 72 % (VJ: 68 %) und eine Netto-Cash-Position von 0,9 Mio. € gegenüber einer Nettoverschuldung von -9,6 Mio. € zum Jahresende 2019. Insbesondere der starke Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft führte zu einem positiven freien Cashflow von 10,5 Mio. €, ungeachtet der Dividendenzahlung in Höhe von 2,1 Mio. €. Ausblick 2021:

Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsstrategie von CLIQ Digital erwartet das Unternehmen, den Bruttoumsatz im Geschäftsjahr 2021 auf mindestens 140 Mio. € zu steigern und dabei ein EBITDA von rund 22 Mio. € zu erwirtschaften, was einer Marge von ca. 16 % p.a. entspricht. Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:

"Wir glauben fest daran, dass die Gewohnheiten und das Verhalten der Verbraucher in Bezug auf die Nachfrage und den Konsum von digitaler Unterhaltung tatsächlich nachhaltig sind und die Wachstumspläne von CLIQ in Zukunft in vollem Umfang unterstützen werden. Einer der größten Wachstumstreiber im Jahr 2021 wird weiterhin unser All-in-One-Angebot für alle unsere Mitglieder sein, das weltweit weiter ausgerollt werden wird. CLIQ Digital wird weiterhin nach operativer Exzellenz streben und sich auf die Verbesserung und Erweiterung seiner Streaming-Entertainment-Dienste konzentrieren. Wir sind auf einem guten Weg, weitere Marktanteile zu gewinnen und unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben." Weitere Informationen finden Sie in unserem Geschäftsbericht 2020 und in der heutigen Telefonkonferenz mit den dazugehörigen Präsentationsfolien. Details zur Telefonkonferenz:

Vorstandsmitglied Ben Bos wird die Finanzergebnisse von CLIQ Digital für das Geschäftsjahr 2020 und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 im Rahmen einer Telefonkonferenz präsentieren. Diese Telefonkonferenz beginnt heute um 14:00 Uhr MEZ und wird in englischer Sprache durchgeführt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer über den nachfolgenden Link registrieren und erhalten dann personalisierte Einwahldaten: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VbARpPKrQwq-_gwJZntoLg Das Management wird Fragen, die per E-Mail an investors@cliqdigital.com eingereicht werden, bis spätestens 60 Minuten vor der Telefonkonferenz beantworten. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz unter https://cliqdigital.ag/investors/financials verfügbar sein. Finanzkalender 2021: Ordentliche Hauptversammlung Donnerstag 29. April 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. Mai 2021 Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 3. August 2021 Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 2. November 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations

Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun

Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955

E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.co

www.cliqdigital.com CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater)

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03-33

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

