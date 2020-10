9:02 | 09.10.2020

9. Oktober 2020 -- Das LODE-Projekt, ein digitales, auf der Blockchain basierendes, Geldsystem für Edelmetalle, kündigte heute eine Partnerschaft mit der deutschen Investmentfirma CM-Equity AG an, um die Dienstleistungen von LODE in Europa weiter zu verbreiten. Heute haben die beiden Firmen ein Tied Agent Agreement geschlossen. Als voll reguliertes, von der deutschen Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) lizenziertes, Investmentunternehmen ermöglicht CM-Equity den europäischen LODE-Nutzern Transaktionen mit LODE's nativen Vermögenswerten - LODE-Token, AUX-Coins (digitales Gold) und AGX-Coins (digitales Silber) - zu tätigen und digitale Vermögenswerte sicher zu versenden, auszugeben und/oder zu empfangen. Überall, jederzeit und an jedermann weltweit - unabhängig von traditionellen Depots - mittels der mobilen und unabhängigen Wallet-Technologie von LODEPay. "Unsere Partnerschaft mit CM-Equity erweitert die Dienstleistungen von LODE in Europa und stellt gleichzeitig sicher, dass das Projekt den gesetzlichen Vorschriften entspricht", sagte Ian Richard Toews, Gründer und Vorsitzender von LODE. "Durch unsere langfristige Partnerschaft mit CM-Equity freuen wir uns darauf, die Entwicklungsziele der LODE-Technologie voranzutreiben um die Menschen die ohne Zugang zum Bankensystem leben müssen und von hoher Inflation betroffenen sind zu unterstützen. Zusammen mit CM-Equity wird LODE auch weiterhin einen sicheren und einfachen Zugang zu digitalen Gold- und Silber-unterstützten Zahlungsmitteln in einem vollständig konformen und nachhaltigen Ökosystem bieten, das von Menschen für Menschen aufgebaut wurde." "LODE und sein Team haben uns inspiriert mit CM-Equity Interessenvertreter und Botschafter dieses herausragenden Projekts zu werden. LODE bietet ein sicheres und zertifiziertes Ökosystem - basierend auf physischem Gold und Silber", so Michael Kott, Gründer und Vorstand von CM-Equity. "Das LODE-Projekt wird eine Gleichheit schaffen zwischen den Menschen um an einem neuen unabhängigen und fairen Zahlungssystem zu profitieren, das gleichzeitig Schutz vor den inflationären Entwicklungen des Fiat-Systems bietet. Weitere Einzelheiten über die Partnerschaft werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Über LODE Das LODE-Projekt ist ein auf der Blockchain basierendes, digitales Geldsystem, das es Benutzern ermöglicht, über das LODE-(Gold- / Silber-)Barren-Netzwerk mit digitalen Vermögenswerten zu handeln. Diese sind stabil im Preis und vollständig durch physische Edelmetalle gesichert. Das LODE-Projekt ist in über 62 Ländern aktiv ist und bedient weltweit Tausende von Nutzern. Es hat das Ziel, Silber und Gold liquide und einfach verfügbar zu machen, um den Unbankierten (Menschen ohne Zugang zum Bankensystem) - und Inflationsgeplagten der Welt stabiles Geld zur Verfügung zu stellen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Distributed Ledger Technology (DLT) will LODE Silber und Gold wieder zu historischem Ansehen als stabiles Geld für jedermann verhelfen. Die Mitglieder der LODE-Gemeinschaft sind in der Lage, digitales Gold (AUX) und digitales Silber (AGX) sicher zu versenden, auszugeben und zu speichern, wodurch neue erschwingliche Möglichkeiten zur Erhaltung des persönlichen Vermögens geschaffen werden. Das LODE-Projekt ist Teil eines globalen, digitalen, effizienten und sicheren Token-Ökosystems. Es bringt private, sichere und unabhängige Tauschmittel mithilfe von fortschrittlicher Technologie wieder zurück, um Handel und Gewerbe weltweit sicher abzuwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter: https://lode.one/ Über CM-Equity CM-Equity ist eine deutsche Investment Firma, reguliert durch die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und sich an die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft anzupassen, hat sich CM-Equity als Pionier im Bereich Digital Asset Management positioniert und sich zu einer voll lizenzierten Digital Asset Plattform für Unternehmer, Fintechs und Investoren in Europa entwickelt.

