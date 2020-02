7:00 | 17.02.2020

DGAP-News: CORESTATE setzt ESG-Strategie weiter konsequent um und schafft über 12.000 m² nachhaltigen neuen Wohnraum in Hanau

CORESTATE setzt ESG-Strategie weiter konsequent um und schafft über 12.000 m² nachhaltigen neuen Wohnraum in Hanau



CORESTATE setzt ESG-Strategie weiter konsequent um und schafft über 12.000 m² nachhaltigen neuen Wohnraum in Hanau - 11 klimafreundliche Wohngebäude nach KfW55-Standard - Knapp 60 Mio. Euro Gesamtinvestition - Nachhaltig sichere Rendite von 4 % mit Assetklasse German Residential - Großes deutsches Versorgungswerk profitiert von CORESTATEs Produktzugang - CEO Lars Schnidrig: "ESG ist keine Zukunftsmusik." Frankfurt, 17. Februar 2020. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, folgt weiter seiner grünen Linie und reagiert auf die Wohnungsknappheit im Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen schafft in Hanau mit 11 Gebäuden und 144 Wohnungen auf rund 12.200 m² Gesamtmietfläche dringend benötigten modernen Wohnraum. Die bis Anfang 2022 fertiggestellten Objekte sind besonders klimafreundlich und erfüllen den KfW55-Standard. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei knapp 60 Mio. Euro. Das Objekt gehört zum Fondsvermögen des institutionellen Fonds CORESTATE Residential Germany Fund II. Alleiniger Investor ist ein großes deutsches Versorgungswerk. Verkäuferin ist die LEG Hessen-Hanau. Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Mit der Assetklasse German Residential bieten wir unseren Kunden nachhaltig sichere Investmentmöglichkeiten zu höchst attraktiven Renditen um 4 Prozent. Das zeigt unseren einmaligen Zugang zu Produkten, die Megatrends folgen, wie etwa der zunehmenden Nachfrage nach deutlich mehr urbanem Wohnraum in Deutschland. Dabei sind wir überzeugt, dass nachhaltig rentables Investieren heutzutage nur unter Berücksichtigung klarer, nachvollziehbarer ESG-Gesichtspunkte funktioniert. Für uns sind daher umfangreiche Standards zur Ausgestaltung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits vollumfänglich in unserem Investmentprozess integriert." Das Projekt entsteht im Pionier-Park Hanau im Bereich Triangle Housing an der Aschaffenburger Straße. Neben 11 Wohngebäuden sind auch eine Hochgarage mit 218 Stellplätzen, zusätzlich 72 Außenstellplätze sowie 290 Parkmöglichkeiten für Fahrräder geplant. Es besteht eine gute Verkehrsanbindung. Der Hauptbahnhof Frankfurt ist über den nahegelegenen Regionalbahnhof Wolfgang mit dem ÖPNV in einer knappen halben Stunde erreichbar. Zur Infrastruktur gehören mehrere Schulen, Kitas, ein Einkaufszentrum und Restaurants.

