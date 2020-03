21:50 | 23.03.2020

DGAP-News: COVID-19: Wacker Neuson SE verschiebt Hauptversammlung

COVID-19: Wacker Neuson SE verschiebt Hauptversammlung



23.03.2020 / 21:50

COVID-19: Wacker Neuson SE verschiebt Hauptversammlung München, 23. März 2020 - Die Wacker Neuson SE wird angesichts der COVID-19-Pandemie ihre ordentliche Hauptversammlung in München nicht wie geplant am 27. Mai 2020 durchführen. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Aktionärinnen und Aktionäre sowie der beteiligten Dienstleister soll geschützt, Infektionsketten sollen vermieden werden. Die Gesellschaft wird unter Berücksichtigung des weiteren Verlaufs der Pandemie und der von den Behörden angeordneten Maßnahmen einen neuen Termin festlegen. Das derzeit angestrebte Datum für die ordentliche Hauptversammlung in München ist der 21. Juli 2020.

Ansprechpartner:

Susanne Rizzo

Investor Relations

Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41

80809 München

Tel.: +49-(0)89-35402-1261

susanne.rizzo@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 150 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

23.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



