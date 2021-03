8:30 | 03.03.2021

Budapest: Investitionen in Ungarn auf Rekordniveau. Laut dem Wirtschaftsbericht der WKO aus Österreich und der S-GE aus der Schweiz steht das Land am Balaton im Fokus institutioneller und privater Anleger. Vor allem Investoren aus Deutschland stehen mit einer satten Investitionssumme von knapp 20 Mrd. EUR an erster Stelle. Steuerliche Vorteile haben nun auch eine enorme Anziehungskraft für Unternehmen aus Übersee. So hat der US-Amerikanische Autokonzern BorgWarner Anfang des Jahres beschlossen 12 Mrd. Forint in Ungarn zu investieren.

Der ungarische Finanzdienstleister CS Investment Partners steht insbesondere Anlegern aus dem deutschsprachigen Raum gewinnbringend und assistierend zur Seite und räumt nicht nur Sprachbarrieren aus dem Weg. Das weltweit verflechtete Netzwerk zu nationalen und internationalen Banken ermöglicht dem Finanzexperten mit Hauptsitz in Budapest die Möglichkeit, seinem Klientel seit über 20 Jahren mit einem breiten Spektrum zu begegnen.

Laut dem Unternehmensvorstand liegen zurzeit vor allem mündelsichere Anlagen im Fokus europäischer Anleger. Das Vertrauen in Ungarische Banken wachse stetig, da sich die ungarische Wirtschaftsentwicklung zuletzt nachhaltig und tendenziell positiv reflektierte, brauch man sich nicht vor dem restlichen Europa zu verstecken. Addresse: 1092 Budapest, Ráday utca 31. A.

