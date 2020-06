12:12 | 22.06.2020

CSR-KOMMENTAR Nr. 5/2020 Der Staat als Unternehmer im eigenen Land



Der Autor des CSR-Kommentars hatte sich an die Worte seiner lieben Großmutter erinnert, die ihm bereits in Kindertagen die folgende Redewendung mit auf den Weg gegeben hatte: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.



Als nun in die Jahre gekommener Unternehmer wollte es der Autor nicht bei dieser Redewendung belassen, sondern hat sich im aktuellen Kommentar daran gemacht, die Diskussion um Staatsbeteiligungen und das Scheingefecht um Aufsichtsratsposten geradlinig zu hinterfragen. Dabei sollte der Leser nicht vergessen, dass Aufsichtsrechte nicht das gleiche sind wie Geschäftsführungsrechte. Wir möchten dazu einladen, aus Sicht eines deutschen Bürgers einmal darüber nachzudenken, ob mit seinen Steuergeldern investiert (und gerettet) oder eine Einflussnahme erkauft wird. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Rückmeldungen. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16

