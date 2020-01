7:30 | 24.01.2020

DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM stellt das Live-Geschäft in der Schweiz neu auf und übernimmt Mehrheit an der Schweizer Gadget Entertainment AG und wepromote Entertainment Group Switzerland AG

DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM stellt das Live-Geschäft in der Schweiz neu auf und übernimmt Mehrheit an der Schweizer Gadget Entertainment AG und wepromote Entertainment Group Switzerland AG



24.01.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



CTS EVENTIM stellt das Live-Geschäft in der Schweiz neu auf und übernimmt Mehrheit an der Schweizer Gadget Entertainment AG und wepromote Entertainment Group Switzerland AG CTS EVENTIM erwirbt 60 Prozent der Anteile an der Gadget Entertainment AG, der führenden Schweizer Full-Service Musikagentur

Weiterer Ausbau der Schweizer Präsenz von CTS EVENTIM durch gleichzeitige Übernahme von 60 Prozent der wepromote Entertainment Group Switzerland AG mit dem Open Air St. Gallen, weiteren Festivals und den angehängten Agenturen

Nach der Transaktion werden die Geschäfte der Gadget Entertainment, der wepromote und der bereits zu CTS EVENTIM gehörenden ABC Production zur neuen Gesellschaft "Gadget abc Entertainment Group AG" in der Schweiz zusammengelegt

Das Management des neuen Unternehmens bilden die fünf verbleibenden Verkäufer, welche 40 Prozent der Anteile halten München/Zürich, 24. Januar 2020. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Schweizer Gadget Entertainment AG mit Sitz in Zürich und übernimmt in diesem Zusammenhang auch 60 Prozent der wepromote Entertainment Group Switzerland AG mit Sitz in St. Gallen. Mit der Akquisition intensiviert CTS EVENTIM das Engagement im Schweizer Live Bereich und baut die Geschäftsaktivitäten dort signifikant aus. Gleichzeitig ordnet CTS EVENTIM das operative Geschäft in der Schweiz neu. Nach der Transaktion legen Gadget Entertainment AG und wepromote Entertainment Group Switzerland AG ihre Geschäfte mit der bereits zu CTS EVENTIM gehörenden ABC Production AG zusammen, um bestehende Synergieeffekte zukünftig gemeinsam zu nutzen. Das neue Unternehmen firmiert unter dem Namen "Gadget abc Entertainment Group AG" mit Hauptsitz in Zürich.

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an den Schweizer Unternehmen erweitert CTS EVENTIM sein Veranstaltungsportfolio um circa 400 bis 500 Konzerte im Jahr und um populäre Musikfestivals, wie z. B. das "Open Air St. Gallen", "SummerDays Festival", "Seaside Festival" und "Unique Moments". Gleichzeitig erweitert EVENTIM LIVE sein nationales und internationales Netzwerk auf nun 32 Promoter. CTS EVENTIM CEO Klaus-Peter Schulenberg kommentierte: "Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an Gadget und wepromote und der anschließenden Zusammenführung mit der ABC Production richten wir unsere Geschäftsaktivitäten im Schweizer Live-Bereich neu und effizient aus. Mit der Gadget abc Entertainment Group AG entsteht ein schlagkräftiges Veranstaltungs- und Entertainment-Netzwerk. Wir können eindrucksvoll beweisen, dass der Ausbau unseres internationalen Promoter-Netzwerkes EVENTIM LIVE gut voran geht. So können wir Künstlern nicht nur leistungsstarkes Ticketing, sondern auch erweiterte internationale Tourneemöglichkeiten und maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand anbieten." Das Team von Gadget Entertainment und wepromote verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrungen im Musik- und im Entertainment-Bereich und ist in den Segmenten Konzerte, Festivals, Live Events, Management, Booking, Publishing und Brand Partnerships aktiv. Das Management der neu formierten Gadget abc Entertainment Group AG bilden die fünf Partner um Christof Huber, Festivaldirektor in St. Gallen und Arbon, Cyrill Stadler, langjähriger Finanzchef und VR der Wepromote Gruppe, sowie die bisherigen Gadget-Partner Eric Kramer, Oliver Rosa und Stefan Wyss. Kramer und Rosa vertreten die Firma als Managing Partner, während Wyss das Live- und Huber das Festival-Geschäft führt. Cyrill Stadler ist Financial Director. "Wir haben uns schon länger gemeinsam auf diesen Schritt vorbereitet. Mit dem Einstieg von CTS Eventim und der Übernahme des Geschäftes der abc Production können wir ein entscheidendes Momentum für unsere Weiterentwicklung schaffen", so Christof Huber, Festival-Direktor der Gadget abc Entertainment Group AG.

Und Oliver Rosa, einer der beiden Managing Partner ergänzt: "Wir sind aufgrund unserer Diversifikation gut für das sich verändernde Marktumfeld aufgestellt und wollen die vielen Synergien optimal nutzen."

Während Eric Kramer, einer der beiden designierten Managing Partner abschliessend festhält: "Unsere Beständigkeit und Verlässlichkeit als wichtiger Gestalter im Schweizer Musikgeschäft können wir so dem Marktumfeld entsprechend in die Zukunft führen." André Béchir, Geschäftsführer ABC Production, sagte: "Die Zusammenführung der Unternehmen ist ein logischer und konsequenter Schritt und wird den Schweizer Markt im Live-Geschäft nachhaltig prägen. Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit und darauf, der Gadget abc Entertainment Group AG als Berater mit meiner großen Erfahrung aktiv zur Seite zu stehen." André Béchir, der Schweizer Live Entertainment-Pionier, bringt darüber hinaus sein starkes Netzwerk und die guten Kontakte zu Agenten in die neue Partnerschaft mit ein. Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer EVENTIM LIVE, ergänzte: "Erst im März 2019 haben wir unsere Veranstalter-Aktivitäten in der neuen Einheit EVENTIM LIVE gebündelt. Nach nicht einmal einem Jahr umfasst unser Netzwerk bereits jetzt 32 internationale und nationale Promoter, die jährlich mehr als 40 Festivals und rund 6.000 Live Events mit 12 Millionen Besuchern in 13 Ländern organisieren. Das zeigt: unsere Idee ist erfolgreich und kommt gut am Markt an. Mit dem Zusammenschluss der drei Unternehmen Gadget, wepromote und ABC Production zur neuen Gadget abc Entertainment Group AG entsteht nun eines der schlagkräftigsten Schweizer Entertainment Unternehmen." Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und

Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Über Gadget Entertainment

Gadget Entertainment AG wurde im Jahr 1994 gegründet und ist die führende Full-Service Musikagentur der Schweiz. Gadget veranstaltet und bucht eine Vielzahl von Konzerten von nationalen und internationalen Künstlern in Lokalen verschiedenster Größen. Als Management Firma unterstützt Gadget die Karriere etlicher renommierter Künstler der Schweiz. Außerdem veröffentlicht Gadget Alben auf dem hauseigenen Record-Label und führt einen Verlag. Im Bereich Jugend- und Musikmarketing entwickelt Gadget umfassende Kampagnen und entwickelt strategische Konzepte für den Unterhaltungssektor. Internet: www.gadget.ch Über wepromote

Unter der Dachmarke wepromote bündeln die Partner Gadget Entertainment AG, Incognito Productions AG, wildpony AG, OpenAir St.Gallen AG, SummerDays Festival AG, Seaside Festival AG und wepromote Live AG, ihre Kräfte. Die Partner von wepromote nutzen die Synergien und bringen das gemeinsame Knowhow in bestehende und neue Projekte ein. Erklärtes Ziel ist es, gemeinsame Musik- und Konzertprojekte zu realisieren sowie neue Talente aus dem In- und Ausland von Anfang an nachhaltig über die wepromote-Kanäle aufzubauen. Das ganzheitliche Angebot von wepromote umfasst neben Live-Veranstaltungen zudem Künstler-Booking, Event-Konzepte, Event-Consulting, Künstlermanagement, Marketing und Kommunikationsberatungen sowie Produktionen von Fremdveranstaltungen.

Für weitere Informationen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung: CTS EVENTIM

Corporate Communications:

Thomas Kollner

Tel.: +49.40.380788.7299

thomas.kollner@eventim.de Investor Relations:

Marco Haeckermann

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de

Gadget abc Entertainment Group AG

Nicole Graf Struebi

Tel.: +41 (0)79 635 75 85

medien@gadget.ch

24.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-0 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: info@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 960279

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 960279 24.01.2020