Virtuelle Fachkonferenz zeigt Trends und Praxislösungen für den besten Kundenservice von morgen Möglingen, 18. Februar 2021. Die Zukunft des Kundenservice ist digital. Aber wie gestalten Service-Organisationen künftig den Kundendialog optimal - also automatisiert, kanalunabhängig, individuell und wirtschaftlich? Wie schaffen sie eine einzigartige, begeisternde Customer Experience? Was sind die wichtigsten Trends, welche Technologien sind zielführend, welche Fehler gilt es zu vermeiden, und wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis? Die Customer Service Con 21 am 2. März 2021 gibt Orientierung. Die virtuelle Konferenz bietet 180 Minuten kompaktes Expertenwissen mit 12 hochkarätigen Referenten in 5 spannenden Live-Sessions. Interessenten können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar.

Expertise ganz persönlich: was Projekte erfolgreich macht oder scheitern lässt Wissen ist immer persönlich. Persönlichkeiten aus der Branche wie Prof. Dr. Nils Hafner, Rainer Kolm, Verena Fink, Prof. Dr. Peter Gentsch, Georg Mack oder Bernhard Reindel teilen exklusiv ihre Erfolgsgeschichten oder schildern, welche Fehler zum Scheitern von Projekten führten und wie Lösungswege aussehen. Aktuelle Trendthemen rund um CX, die wichtigsten Anforderungen an einen werthaltigen Kundendialog und neue Technik-Entwicklungen wie die Rolle von KI, der Einsatz von Service Bots oder integrative CX-Plattformen ergänzen das inspirierende Programm. Durch die Mischung von Live Sessions, Best Practices, FuckUps und Diskussionsrunden profitieren die Teilnehmer von wertvollen Insights für ihre Praxis und vom aktiven Austausch untereinander bzw. mit den Experten. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.



