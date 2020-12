8:00 | 10.12.2020

cyan AG und der US-amerikanische DNS-Softwareanbieter Secure64 schließen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Produktentwicklung und weltweitem Vertrieb

cyan AG und der US-amerikanische DNS-Softwareanbieter Secure64 schließen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Produktentwicklung und weltweitem Vertrieb - Technologien beider Firmen sollen zukünftig kombiniert werden - Gemeinsame technische Lösungen sollen weltweit verkauft werden München, 10. Dezember 2020 - cyan AG und Secure64 haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um ihre Technologien im Bereich Domain Name Server, kurz DNS, zu kombinieren und weltweit gemeinsame Kunden zu gewinnen. Erste Projekte mit führenden Telekomunternehmen wurden bereits gestartet und befinden sich teilweise schon in fortgeschrittenem Stadium. Die DNS-Infrastruktur ist ein integraler und wichtiger Bestandteil aller Mobilfunk- und Festnetzinternetanbieter. Secure64 entwickelt und vertreibt eine Reihe von hoch performanten und ausfallsicheren DNS-Produkten für den Einsatz in Telekommunikationsnetzen. Die cyan Softwarefiltertechnologie wiederum setzt genau auf dem DNS-Knoten des Telekomnetzwerkes auf. Mit dem gemeinsamen Ansatz kann das Know-how, welches beide Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen des DNS-Geschäfts vorweisen, gebündelt werden, um das bestmögliche Produktangebot für große Tier1-Betreiber zu generieren. Ziel ist die gemeinsame Vermarktung des Produktportfolios in der bestehenden Kundenbasis sowie die Akquise von Neukunden, welche eine professionelle DNS-Lösung gepaart mit Sicherheitsprodukten für ihre Nutzer anbieten möchten. Markus Cserna, CTO der cyan AG: "Das gemeinsame Produkt wird eine vollumfängliche DNS-basierte Sicherheitslösung für Telekomunternehmen bieten, wobei die cyan Software direkt in der Secure64-DNS Software vorintegriert sein wird. Die Integrationszeiten in Telekommunikationsnetze kann durch diesen Ansatz erheblich reduziert werden. Des Weiteren wird durch die gemeinsame Lösung die Sicherheit und die Qualität weiter gesteigert, um beispielsweise die Ausfallsicherheit von Systemen zu erhöhen." Über Secure64 Secure64 entwickelt, vermarktet und verkauft eine Reihe von DNS-Software- und Verwaltungsprodukten. Das Unternehmen ist Marktführer bei DNS-basierten Netzwerksicherheitsprodukten mit zahlreichen Tier1-Betreibern als Kunden, die die DNS-Software für ihre Teilnehmernetzwerke nutzen. 6 der 15 führenden Betreiber und 11 der 30 führenden Carrier vertrauen auf die DNS-Lösungen von Secure64. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Collins, USA.

www.secure64.com Über cyan Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt: cyan AG

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1154153 10.12.2020