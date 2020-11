DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

CytoTools-Tochter schließt Aufbau der deutschen Produktion ab und startet erstmals eigene Produktion von DPOCL in Europa



18.11.2020 / 09:20

- Produktion gemäß Arzneimittelgesetz beim zuständigen Regierungspräsidium angezeigt

- DermaTools darf DPOCL als Hersteller für den europäischen Markt produzieren

- Eigene Produktion wird unmittelbar zur Herstellung des DPOCL API für Phase-III-Studie genutzt

Darmstadt, 18. November 2020 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), eine Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat über ihre Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH die Herstellung des DPOCL an ihrem neuen Produktionsstandort bei Saarbrücken, Deutschland, angezeigt. Damit stehen dem Unternehmen die Anlagen bereits für die Produktion des DPOCL API ("Active Pharmaceutical Ingredient") für die anstehende Phase-III-Studie zur Zulassung von DermaPro zur Verfügung.

Im Anschluss an ein Audit im Oktober 2020 und den Erhalt des finalen Auditberichtes wurde von DermaTools heute die Produktion gemäß Arzneimittelgesetz beim zuständigen Regierungspräsidium Saarbrücken angezeigt. Damit verfügt das Unternehmen über alle Voraussetzungen, um die Produktion von DPOCL in Deutschland aufzunehmen. "DPOCL kann somit ab sofort nicht nur am Standort unseres Lizenzpartners Centaur in Mumbai produziert werden, sondern auch zentral in Europa", erklärt Dr. Dirk Kaiser, Vorstand für Forschung & Entwicklung der CytoTools AG. "So haben wir volle Kontrolle vor Ort über den gesamten Produktionsprozess des aktiven Wirkstoffs in unserem Wundheilungspräparat DermaPro. Gerade für die anstehende finale Studie des Zulassungsprozesses von DermaPro stellen wir so die optimale Qualität des enthaltenen Wirkstoffs sicher. Darüber hinaus sind wir bei der Lieferfähigkeit unseres Wirkstoffs nun unabhängig von möglichen Exporteinschränkungen im Rahmen der COVID-19-Krise."

Nach derzeitiger Planung werden die Produktionsanlagen zur Herstellung des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs DPOCL genutzt werden, der in mehreren Produkten des Konzerns zur Anwendung kommen soll. Die Abfüllung der marktfertigen Medikamente soll dagegen auch zukünftig durch Vertragspartner erfolgen.

Weitere Informationen zur CytoTools AG, ihren verbundenen Tochtergesellschaften sowie der Wirkstoffpipeline der Holding stehen auf der Website des Unternehmens unter www.cytotools.de zur Verfügung.



Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

