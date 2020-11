7:28 | 24.11.2020

DATAGROUP SE: Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2021

24.11.2020

Statista und brand eins zählen DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2021

Pliezhausen, 24. November 2020. Zum zweiten Mal wählten fast 5.800 IT-Experten und Kunden DATAGROUP zu den besten IT-Dienstleistern 2021. In der gemeinsamen Erhebung von Statista und brand eins erreichte DATAGROUP in neun von zehn Kategorien Top-Bewertungen. IT ist angesichts der Corona-Pandemie mehr denn je ein zentraler Baustein für den Erfolg eines Unternehmens. Doch nicht jedes Unternehmen kann oder will die breite Vielfalt an IT-Lösungen und benötigter Fachexperten selbst aufbauen. Die Umfrage, die im letzten Jahr erstmalig aufgesetzt wurde, soll Kunden Orientierung im Dschungel der IT-Dienstleister geben. Für die Studie wurden 2.878 Experten und 2.896 Kunden von IT-Dienstleistern nach ihren Empfehlungen gefragt, die Bestenlisten in den zehn untersuchten Kategorien führten. DATAGROUP schneidet in den Bereichen IT-Security, Training und Schulungen, Managed Services und Outsourcing, Hardware-Implementierung und -wartung sowie IT-Beratung mit jeweils vier von vier Möglichen Punkten ab und gehört damit zu den obersten 25 % der empfohlenen Unternehmen. In den Kategorien Cloud-Services, Netzwerk & Storage, Software-Implementierung und -Wartung sowie Kommunikation und Kollaboration erreicht der IT-Dienstleister drei von vier möglichen Punkten und gehört damit zu den obersten 50 %. "Wir freuen uns, dass wir im zweiten Jahr in Folge erneut so gut abgeschnitten haben.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir legen viel Wert auf die Qualität unserer IT-Services und partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Kunden. Die Umfrage unterstreicht, dass wir diesen Anspruch auch leben." Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von IT-Services deckt DATAGROUP als Full-IT-Outsourcer das gesamte Spektrum der IT-Dienstleistungen ab. Alle Serviceprozesse sind nach ISO 20000 zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. Damit wird IT für Kunden einfach, sodass diese sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7

