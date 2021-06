DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG stärkt Marktposition in UK durch Übernahme von UK Live Limited



15.06.2021 / 10:01

Corporate News

DEAG stärkt Marktposition in UK durch Übernahme von UK Live Limited

Berlin, 15. Juni 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") forciert ihre internationale Expansion und übernimmt in Großbritannien über ihre Tochtergesellschaft Kilimanjaro Holdings Ltd. 90 % der Anteile des britischen Promoters und Event-Veranstalters UK Live Limited ("UK Live"). Mit der Beteiligung an UK Live weitet die DEAG ihre Geschäftsaktivitäten in Großbritannien, dem wichtigsten Zweitmarkt der Gesellschaft, weiter erfolgreich aus. Im Dezember 2019 hatte die DEAG die Mehrheit am britischen Ticketing-Anbieter Gigantic Holdings Ltd. erworben, nachdem das Unternehmen bereits 2017 den Promoter The Flying Music Group und 2018 das Belladrum Festival in Schottland übernommen hatte. Zudem hatte sich Kilimanjaro Anfang 2021 an der Collective Form Ltd. beteiligt. Ihre Marktposition in Großbritannien und Irland stärkte die DEAG darüber hinaus im Herbst 2020 durch die Gründung des Joint Ventures Singular Artists in Irland. Durch die Übernahme von UK Live sowie das weitere Wachstum in der Ticketing-Branche in Großbritannien, insbesondere durch die Kooperation mit den Plattformen myticket.co.uk und Gigantic.com, ergeben sich für die DEAG positive Synergieeffekte.

UK Live ist seit mehr als zehn Jahren als Event-Veranstalter am Markt etabliert und zählt zu den größten unabhängigen Promotern in Großbritannien. In den vergangenen Jahren veranstaltete die Gesellschaft Konzerte unter anderem mit bekannten Musikgrößen wie Craig David, Kim Wilde, Rick Astley und den Kaiser Chiefs. Darüber hinaus ist UK Live auch in den Bereichen Artist Booking, Bühnenbau und Veranstaltungstechnik aktiv. Die Gesellschaft agiert ausschließlich auf ihrem Heimatmarkt Großbritannien und stellt mit ihrem Partnernetzwerk und einem breit diversifizierten Portfolio, das unter anderem das renommierte Musikfestival "Let's Rock" in 14 Städten in UK beinhaltet, eine hervorragende Ergänzung zum Portfolio der DEAG dar. Die Unternehmensgründer und Geschäftsführer von UK Live, Nick Billinghurst und Matt Smith, bleiben als Anteilseigner beteiligt und werden die Gesellschaft langfristig weiter führen.

Detlef Kornett, Vorstandsmitglied der DEAG, kommentiert: "Angesichts der positiven Impfentwicklung in unseren Kernmärkten erwarten wir in den kommenden Monaten eine zunehmende Normalisierung unserer Geschäftsaktivitäten. Wir stellen bereits heute die Weichen für eine Fortsetzung unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung und können unsere starke Marktposition in UK mit der Übernahme von UK Live weiter ausbauen. UK Live verfügt über eigene Produktionen und deckt die komplette Infrastruktur vom Bühnenaufbau bis hin zur Technik eigenständig ab. Durch die Fokussierung auf den Heimatmarkt sind die Geschäftsaktivitäten von UK Live kaum vom Brexit betroffen. Die Partnerschaft mit UK Live bietet uns Potenziale, insbesondere für unser Ticketing- und Live Entertainment-Geschäft. So werden wir etwa Tickets für Events von UK Live exklusiv über Gigantic.com zum Verkauf anbieten."

Stuart Galbraith, CEO von Kilimanjaro, ergänzt: "Mit der Übernahme von UK Live ergänzen wir unser Veranstaltungsportfolio um attraktive Events und Konzerte. Nick Billinghurst und Matt Smith verfügen über langjährige Erfahrung in der Live-Entertainment-Branche und haben UK Live von den Anfängen der Gesellschaft mit "Let's Rock The Moor" mit 1000 Besuchern innerhalb weniger Jahre zu einem erfolgreichen Unternehmen mit über einem Dutzend Festivals und unzähligen Konzerten geformt. Heute zählen alleine die vier Veranstaltungsreihen "Let's Rock, Penn Fest, Friday Night Live Norwich, und Sunday Sessions jährlich über 200.000 Besucher."

Nick Billinghurst, Geschäftsführer von UK Live: "Wir freuen uns sehr über die künftige Zusammenarbeit mit der DEAG und darauf, unseren Wachstumsweg gemeinsam voranzutreiben. Mit der DEAG haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir bestens für die Nach-Corona-Zeit aufgestellt sind. Gemeinsam werden wir unserem Publikum schon bald wieder hochkarätige Konzerte und Events präsentieren. Ich bin sicher, dass beide Seiten langfristig von unserem Zusammenschluss profitieren werden."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 13 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Content.

In 2019 wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "MyTicket" und "Gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content.

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

