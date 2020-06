9:26 | 09.06.2020

DGAP-News: Delticom AG: Personelle Veränderung im Vorstand der Delticom AG

09.06.2020 / 09:26

Personelle Veränderung im Vorstand der Delticom AG Hannover, den 09. Juni 2020 - Der Aufsichtsrat der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE00005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat mit Wirkung zum 01.06.2020 Herrn Alexander Eichler zum Chief Operating Officer (COO) der Gesellschaft berufen. Hinsichtlich des Dienstverhältnisses von Frau Susann Dörsel-Müller haben sich das Vorstandsmitglied und der Aufsichtsrat im besten gegenseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Beendigung des laufenden Vertrags zum 30.06.2020 verständigt. Frau Dörsel-Müller gehörte dem Unternehmen bereits seit dem Jahr 2000 an und hat in den 20 Jahren ihrer Unternehmenszugehörigkeit maßgeblich an dem erfolgreichen Aufbau des E-Commerce-Geschäfts und der Etablierung der Delticom AG als europäischer Marktführer ihrer Branche mitgewirkt. Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei Frau Dörsel-Müller für das erfolgreiche Wirken innerhalb der Delticom-Gruppe und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.



Mit Wirkung zum 01.06.2020 wurde Herr Alexander Eichler zum Chief Operating Officer (COO) der Delticom AG bestellt. Herr Eichler war zuvor langjährig für die Zalando Logistics SE & Co. KG tätig und hatte dort zuletzt die Position als Bereichsleiter Logistik & Senior Operations Manager inne. Alexander Eichler ist 39 Jahre alt und verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in einem dynamischen E-Commerce Umfeld. Als langjährige Führungspersönlichkeit mit besonderem interkulturellem Verständnis verfügt er über eine umfassende Expertise im Prozessmanagement und eine vertiefende Methodenkompetenz im Bereich der Transport- und Lagerlogistik. Entsprechend bringt er nicht nur weitreichende Kompetenzen im Bereich der Automatisierung und Prozessoptimierung, sondern zudem auch zusätzliches E-Commerce Know-how in die Gesellschaft ein. Die Ernennung von Herrn Eichler geht mit der Neuausrichtung der Gesellschaft und der im Rahmen der Restrukturierung definierten Ziel-Organisationsstruktur einher.



Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 75 Ländern betreibt die Gesellschaft 440 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber rund 15 Millionen Kunden. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der weltweit rund 39.000 Servicepartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 626 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 242 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt: Delticom AG

Investor Relations

Melanie Gereke

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.gereke@delti.com

