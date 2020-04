DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE platziert erfolgreich Unternehmensanleihen in Höhe von 1 Mrd. Euro



24.04.2020 / 16:49

Corporate News

Deutsche Wohnen SE platziert erfolgreich Unternehmensanleihen in Höhe von 1 Mrd. Euro

Emission zweier Tranchen mit 5-jähriger und 10-jähriger Laufzeit und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,25 %

Neuemission mehr als 12 mal überzeichnet

Nettoerlös wird zur Refinanzierung bestehender Verschuldung, zur Finanzierung von M&A-Transaktionen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

Berlin, 24. April 2020. Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") hat heute erfolgreich nicht nachrangige unbesicherte festverzinsliche Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in Höhe von 1 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren und einer durchschnittlichen festen Verzinsung von 1,25 % (1,0 % für die 2025 fälligen Schuldverschreibungen und 1,5 % für die 2030 fälligen Schuldverschreibungen) platziert. Die Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Anlegern in Europa platziert, wobei das Orderbuch bei der Preisfestsetzung mehr als 12 mal überzeichnet war, was die starke Unterstützung durch die Kapitalmärkte für die Deutsche Wohnen verdeutlicht.

Der Nettoerlös wird zur Refinanzierung bestehender Verschuldung, zur Finanzierung von M&A-Transaktionen, insbesondere der kürzlich angekündigten Übernahme einer Entwicklungsplattform sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und werden voraussichtlich im geregelten Markt der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) zugelassen werden. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BNP Paribas und UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.

Philip Grosse, CFO der Deutsche Wohnen: "Mit einem Orderbuch von über 12 Mrd. Euro verdeutlicht diese Transaktion in eindrucksvoller Weise das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Stabilität unseres Geschäftsmodells. Trotz des schwierigen Umfelds in Anbetracht der Corona-Krise konnten wir die Anleihen zu sehr attraktiven Konditionen erfolgreich bei institutionellen Investoren platzieren und haben damit im Markt eine klare Benchmark gesetzt. Im Einklang mit unserer konservativen Finanzierungsstrategie sind damit alle wesentlichen anstehenden Fälligkeiten bis 2023 abgedeckt."

Der finale Prospekt für die Schuldverschreibungen wird nach Veröffentlichung unter www.bourse.lu/home sowie auf der Investor-Relations-Webseite der Deutsche Wohnen unter www.ir.deutsche-wohnen.com verfügbar sein.





Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eines der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland und Europa. Ihr operativer Schwerpunkt liegt in der Verwaltung und Entwicklung ihres Portfolios, wobei sie sich auf Wohnimmobilien konzentriert. Zum 31. Dezember 2019 umfasste das Portfolio insgesamt 164.044 Einheiten, 161.261 Wohn- und 2.783 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist Teil des MDAX der Deutschen Börse und darüber hinaus in den wichtigen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG vertreten.

Kontakt:Telefon +49 (0)30 897 86-5413Telefax +49 (0)30 897 86-5419ir@deutsche-wohnen.com