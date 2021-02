DGAP-News: DGTL Holdings Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

DGTL Holdings Inc. Berichte zu den Finanzdaten des zweiten Quartals



01.02.2021 / 16:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





New York, New York--(Newsfile Corp. - Montag, 1. Februar 2021) - DGTL Holdings Inc. (TSXV: DGTL) (OTCQB: DGTHF) (FSE: A2QB0L) ("DGTL"oder das "Unternehmen"), ein integriertes Unternehmen für digitale Medien und Marketingtechnologien, freut sich, seine Finanzergebnisse für den am 30. November 2020 endenden Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit den Ergebnissen des zweiten Quartals und den bisherigen Jahresergebnissen (YTD) für das Geschäftsjahr 2021 bekannt zu geben.

DGTL erzielte in den drei Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 1.253.000. Hashoff verzeichnete 2019 für das gleiche Quartal $ 738.000. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 70 %.

DGTL erzielte in den sechs Monaten bis zum 30. November 2020 einen Umsatz von $ 2.416.000, verglichen mit $ 1.352.000 im gleichen Halbjahreszeitraum 2019, was einem Umsatzwachstum von 79 % entspricht. Der aktuelle Umsatz des Kalenderjahres 2020 bis zum 30. November 2020 beträgt $ 3.740.000, verglichen mit $ 2.320.000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2019, was einer Wachstumsrate von 61 % entspricht.

Das Unternehmen führt das Umsatzwachstum auf die Umsetzung seines dreijährigen Umsatzwachstumsplans und die positiven Ergebnisse der Kundenerfahrungen mit Hashoff zurück. Hashoff profitierte außerdem von der gestiegenen Marktnachfrage nach CaaS-Plattformen (Content-as-a-Service), die es neuen und bestehenden globalen Unternehmenskunden ermöglichen, große digitale und CaaS-Marketingkampagnen effektiver und kostengünstiger von remote durchzuführen.

"Wir freuen uns über das anhaltende Umsatzwachstum unserer ersten SaaS-Akquisition. Wir erwarten von Hashoff LLC eine anhaltende Dynamik durch Neugeschäftsentwicklung und Kundenakquise", sagte John Belfontaine, Gründer von DGTL Holdings Inc.

Informationen zum Jahresabschluss finden Sie unter https://dgtlinc.com/financial-reports oder unter https://dgtlinc.com/investors.

DGTL HOLDINGS INC.

DGTL Holdings Inc. erwirbt und beschleunigt transformative digitale Medien- Marketing- und Werbetechnologieunternehmen, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) stützen. DGTL (Digital Growth Technologies and Licensing) ist spezialisiert auf die Beschleunigung vollständig kommerzialisierter großer SaaS-Unternehmen (Software-as-a-Service) durch eine Mischung besonderer Kapitalisierungsstrukturen wie Investitionen, Fusionen & Übernahmen, Earn-Outs und Lizenzierungsstrukturen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Venture Stock Exchange (TSXV) unter dem Symbol " DGTL ", am OTCQB Venture Market unter dem Symbol " DGTHF " und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol " A2QB0L " gehandelt. Weitere Informationen zu DGTL Holdings Inc. finden Sie unter https://dgtlinc.com/investors.

HASHOFF LLC

Hashoff LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DGTL Holdings Inc. Hashoff ist eine Self-Service-CaaS-Plattform (Content-as-a-Service) für Unternehmen, basierend auf seiner firmeneigenen Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI-ML). Die AI-ML-Plattform von Hashoff fungiert als Full-Service-Content-Management-System. Sie identifiziert, optimiert, beauftragt, verwaltet und überwacht Publisher digitaler Inhalte für lokalisierte Markenmarketingkampagnen für globale Unternehmen. Hashoff ist vollständig kommerzialisiert und bedient derzeit zahlreiche globale Unternehmen, indem es ihnen direkten Zugang zur neuen globalen Gig-Economy aus über 140 Millionen freiberuflichen Content-Gestalter*innen bietet.

Das Kundenportfolio von Hashoff umfasst große multinationale Unternehmen (MNCs) in einer Reihe wichtiger Wachstumskategorien. Zu den weltweiten Kunden für Konsumgüter zählen Anheuser Busch-InBev, Nestle, Post Holdings, Danone, Keurig-Dr.Pepper und andere. Zu den Einzelhandelsmarkenkunden gehören Dunkin Brands, The Container Store, TJ Maxx, Ulta Beauty und Pizza Hut usw. Zu den Kunden von Hashoff im Bereich Kunst und Unterhaltung gehören: Live Nation, The CW und Scribd. Zu Kunden im Gesundheitssektor zählen Syneos Health und Novartis usw.

Ein Investorenvideo zu Hashoff LLC finden Sie unter https://dgtlinc.com/hashoff.

Investor Relations

E-Mail: IR@dgtlinc.com

Tel.: +1 (877) 879 - 3485

Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze. Diese Aussagen können sich auf den künftigen Finanzausblick des Unternehmens und die erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und umfassen insbesondere das Branchenwachstum, den Ausblick für 2021, Erwartungen hinsichtlich Neukundenakquisen des Unternehmens und Betriebskostenmanagement sowie die Auswirkungen dieser Faktoren auf Wachstum und Rentabilität des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management derzeit als angemessen erachtet werden, von Natur aus aber erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Bedingungen unterliegen. Anleger*innen werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, insbesondere die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Erörterungen und Analysen des Unternehmensmanagements für den am 30. November 2020 endenden Zeitraum besprochenen Faktoren ("MD & A"). Eine Kopie des MD & A und der anderen öffentlich eingereichten Dokumente des Unternehmens sind unter dem Profil des Unternehmens in SEDAR, dem System für die Analyse und den Abruf elektronischer Dokumente, unter www.sedar.com abrufbar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die im MD & A beschriebene Liste der Risikofaktoren und Unsicherheiten nicht vollständig ist und andere Faktoren ebenfalls die Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Die Leser*innen sind angehalten, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen bei der Bewertung zukunftsgerichteter Informationen sorgfältig zu berücksichtigen, und werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Informationen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt und übernimmt DGTL Holdings Inc. keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neue Informationen oder zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln.

________________________

Anmerkungen: Q2 des DGTL-Geschäftsjahres (d.h. September - November) gegenüber dem gleichen Quartal 2019. YTD vergleicht die sechs Monate bis zum 30. November 2020 vs. die bis zum 30. November 2019. Alle angegebenen Währungen sind in kanadischen Dollar angegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/73319

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/73319News Source: Newsfile