DGAP-News: net digital AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenübernahme

Digital-Payment-Dienstleister net digital AG mit erfolgreichem Reverse-IPO



02.03.2021 / 08:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



* International tätiger Anbieter von digitalen Payment-Lösungen ist nunmehr an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

* Fokus auf digitale Content-Distribution und Abrechnung in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment.

* Erfahrenes Management Team um Theodor Niehues (CEO) und Dieter Plassmann (CTO). * Hohes Wachstumspotenzial: Marktexperten rechnen 2021 bis 2025 mit einem globalen Wachstum für Mobile und Online-Payments zwischen von 15 % bis 20 % pro Jahr.



Düsseldorf, 02. März 2021. Das von der Hauptversammlung der Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker Symbol: VRL) am 28. Dezember 2020 beschlossene "Reverse-IPO" der net digital AG im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Volumen von 1.107.878 neuen Aktien auf insgesamt 1.429.520 Aktien wurde in das Handelsregister eingetragen. Damit ist der Neustart unter dem neuen Firmennamen net digital AG auch auf behördlicher Ebene erfolgreich umgesetzt. Die net digital AG ist im Wachstumsmarkt "mobile und online payment" mit Fokus auf digitale Inhalte aktiv. Das Unternehmen ist ein wichtiger strategischer Geschäftspartner für Content-Produzenten, Betreiber von Netzwerken, sowie für Publisher und Payment Service Provider. Ein wichtiger Baustein in der Unternehmensstrategie ist die Integration der "mobile und online payment"-Lösungen auf diesen Plattformen. Das Management der net digital Gruppe besteht aus Theodor Niehues, CEO und Gründer der net digital AG, sowie Dieter Plassmann. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation. Theodor Niehues war unter anderem Gründer und CEO der net mobile AG (jetzt DOCOMO Digital) und CEO der Gamigo Group. Dieter Plassmann bekleidete zuvor den Posten des CTO bei der net mobile AG. Die net digital AG ist in einem Markt aktiv, der der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet, nachhaltig profitabel zu wachsen. Das Marktvolumen für Digital Payments wächst in den nächsten Jahren gemäß diverser Marktstudien mit einer durchschnittlichen Rate von 15 % bis 20 % pro Jahr. Theodor Niehues, CEO der net digital AG kommentiert: "Ich freue mich über den Start der net digital AG an der Börse. Dieser Schritt gibt uns die Möglichkeit, das Wachstum der Gruppe nachhaltig zu beschleunigen. Dabei profitieren wir einerseits von einem höheren Bekanntheitsgrad der Gruppe und andererseits gibt uns das die Möglichkeit, unsere Aktie als Akquisitionswährung für anorganisches Wachstum einzusetzen."



Über die net digital AG



Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikationsund Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. PR-/IR-Kontakt: net digital AG Telefon: +49 (0)211 975355-0, eMail: ir@net-digital.com

02.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de