Mit der Neugründung der DocCheck Forest GmbH und der Investition in zwei Waldgebiete schafft die DocCheck-Gruppe die Basis für innovative und kreative Nachhaltigkeitsprojekte.

Anfang Oktober 2021 erwarb die DocCheck Forest GmbH Forstbesitz im Oberbergischen Kreis. Die erworbene Fläche ist circa 68 Hektar groß. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag und wurde im Dezember entrichtet.

Neben einem bereits im Frühjahr erworbenen rund sechs Hektar großen Waldstück in der Eifel besitzt die DocCheck Forest GmbH nun zwei Waldimmobilien. Ziel ist es, auf und mit den Flächen Nachhaltigkeitsprojekte in Zusammenarbeit mit Kunden und Mitarbeitern zu realisieren und so das Thema Nachhaltigkeit tief und dauerhaft in der DocCheck-Gruppe zu verankern. Als Geschäftsführer der DocCheck Forest GmbH zeichnen Thilo Kölzer, Philip Stadtmann und Burghard Drews verantwortlich. Alle bringen eine langjährige Expertise aus ihrer Tätigkeit innerhalb der DocCheck Gruppe mit ein.





