DGAP-News: EarthRenew Inc: EarthRenew wird Anteil an Replenish Nutrients Ltd. erwerben, einem führenden Unternehmen im Bereich Düngemittel/Pflanzenschutz und Bodenlösungen

EarthRenew Inc: EarthRenew wird Anteil an Replenish Nutrients Ltd. erwerben, einem führenden Unternehmen im Bereich Düngemittel/Pflanzenschutz und Bodenlösungen



EarthRenew wird Anteil an Replenish Nutrients Ltd. erwerben, einem führenden Unternehmen im Bereich Düngemittel/Pflanzenschutz und Bodenlösungen



Die wichtigsten Punkte: - EarthRenew beabsichtigt, eine Beteiligung von ca. 38 % an Replenish Nutrients zu erwerben, einem führenden Unternehmen für die Herstellung und Vermarktung von regenerativen Düngemitteln und Nährstoffformulierungen. - Diese Transaktion wird die Marketing- und Vertriebsstrategie für EarthRenew unterstützen und den Zugang zu Märkten für regenerative Landwirtschaft in Westkanada und den USA (North Dakota und Montana) bieten. - Das Team der Replenish Nutrients wird auch die technische Planung und den Betrieb von EarthRenews Anlage in Strathmore aufgrund ihrer Vorgeschichte bei der Planung und dem Betrieb dieser Anlage während der ursprünglichen Bauphase unterstützen. Toronto, 13. Januar 2020 - EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass mit Wirkung zum 11. Dezember 2020 eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI", Letter of Intent) unterzeichnet wurde, wonach das Unternehmen vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, des Abschlusses der üblichen aufschiebenden Bedingungen und behördlicher Genehmigungen 38 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Replenish Nutrients Ltd. ("Replenish Nutrients" oder das "Ziel") von bestimmten bestehenden Aktionären (die "Verkäufer") erwerben wird ("geplante Akquisition"). Replenish Nutrients ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen für regenerative Düngemittel und Nährstoffe mit Sitz in Okotoks, Alberta. Die geplante Akquisition steht im Einklang mit der Zielsetzung des Unternehmens, eine Reihe von Wachstums-Assets aus dem Bereich Bodengesundheitslösungen anzubieten. Die Replenish Nutrients-Möglichkeit soll sowohl ein erfahrenes Management als auch eine ausgereifte Kundenliste einbringen: Zwei wesentliche Komponenten, die das Unternehmen wirksam nutzen möchte, um als mittelgroßer Anbieter von Düngemittel- und Bodenlösungen weiter zu wachsen. Insbesondere das Management der Replenish Nutrients war eine herausragende Kraft in der regenerativen Düngemittel- und Nährstoffindustrie mit über 35 Jahren Erfahrung und einem großen Wissens- und Erfahrungsschatz in der Forschung, Innovation, Herstellung und dem Verkauf von rein natürlichen biosicheren Düngemitteln und Pflanzennährstoffen. Das Team der Replenish Nutrients soll alle Aspekte der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs der EarthRenew-Produkte in der regenerativen Landwirtschaft unterstützen. Replenish Nutrients verfügt derzeit über eine etablierte Produktlinie, die in ganz Westkanada und den USA (North Dakota und Montana) verkauft wird und solide Einnahmen generiert. Darüber hinaus wird die geplante Akquisition laut Projektionen dazu beitragen, die zweite Phase von EarthRenews Bau- und Marketingplänen in Strathmore zu beschleunigen. Einer der Anbieter war ein ehemaliger Berater für die Entwicklung der ursprünglichen Strathmore-Anlage. Er würde eine umfangreiche Geschichte der Planung und der Funktionsweise der Technologie einbringen. Keith Driver, CEO der EarthRenew, kommentierte: "Wir freuen uns außerordentlich, die Unterzeichnung des LOI und die geplante Akquisition der Replenish Nutrients bekannt zu geben. Wenn dies vollzogen wird, erwarten wir, dass wir mit der geplanten Akquisition Umsatzerlöse hinzufügen und die zweite Phase unserer Baupläne beschleunigen werden." Er fügte hinzu: "Replenish Nutrients hat eine umfangreiche Kundenliste mit Appetit auf Bodenlösungen. Der Zugriff auf diese Liste wird es uns voraussichtlich ermöglichen, nach dem Abschluss schnell neue Vertriebskanäle zu öffnen. Wir freuen uns auf das Potenzial, Replenish Nutrients' Managementteam in einer verbesserten operativen Kapazität zu EarthRenew zu bringen. Wir glauben, dass die gemeinsamen Leistungen des vorgeschlagenen neuen Managementteams EarthRenew helfen werden, nach dem Abschluss das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen." Der geschäftsführende Gesellschafter der Replenish Nutrients, Gerard Philpott, wiederholte Drivers Begeisterung für die geplante Akquisition. "Diese geplante Investition durch EarthRenew wird uns voraussichtlich Zugang zu dem Kapital verschaffen, das erforderlich ist, um den Ausbau unserer bestehenden Anlage und unserer Produktlinie der regenerativen Nährstoffe zu beschleunigen. Unsere Technologie nutzt organische Abfallströme in Kombination mit natürlichen Mineralien, um die Bodengesundheit zu verbessern, die organische Substanz und die biologische Aktivität bei minimalem Einfluss auf den Salzgehalt des Bodens zu erhöhen." Der geplante Erwerb ist eine Transaktion zwischen unabhängigen Parteien und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, ohne Einschränkung, (a) dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien (die "endgültige Vereinbarung"), (b) dem Erhalt aller erforderlichen korporativen und behördlichen Genehmigungen, (c) die Richtigkeit und Genauigkeit der Darstellungen und Garantien jeder Partei in der endgültigen Vereinbarung in allen Aspekten, und (d) die Erfüllung der in der endgültigen Vereinbarung enthaltenen Abkommen und Verpflichtungen durch jede Partei. Im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb sind keine Vermittlungsprovisionen zu zahlen. Es kann nicht garantiert werden, dass der geplante Erwerb wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der geplante Erwerb wird voraussichtlich am oder vor dem 15. Februar 2021 abgeschlossen. Über Replenish Nutrients



Replenish Nutrients' Mission besteht darin, Denkweisen zu entwurzeln: Als Erzeuger, die den Status Quo infrage stellen, entwickelt und beschafft das Unternehmen neue und innovative Produkte aus der ganzen Welt, um den Erzeugern dabei zu helfen, leichter mehr zu verdienen. Replenish Nutrients mit Sitz in Okotoks, Alberta, bietet wirtschaftliche Nährstofflösungen für die Bodengesundheit in Form von Düngemitteln für regenerative und nachhaltige Landwirtschaftssysteme in ganz Nordamerika. Über EarthRenew



EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. EarthRenew wandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmenswebsite: www.earthrenew.ca Keith Driver

CEO der EarthRenew

Tel.: +1 (403) 860-8623

E-Mail: kdriver@earthrenew.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

