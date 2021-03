8:00 | 11.03.2021

DGAP-News: ecotel communication ag: ecotel übertrifft EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erhöht den Ausblick für 2021

ecotel communication ag: ecotel übertrifft EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erhöht den Ausblick für 2021



ecotel übertrifft EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erhöht den Ausblick für 2021 Rohertrag auf 37,7 Mio. EUR gewachsen (+ 12%)

EBITDA auf 11,7 Mio. EUR gestiegen (+33 %)

Free Cashflow auf 4,4 Mio. EUR erhöht (+22%)

Nettofinanzvermögen auf 2,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt (+130%)

Konzernüberschuss auf 1,0 Mio. EUR und EPS auf 0,28 EUR gesteigert

Dividendenvorschlag von 0,14 EUR gemäß nachhaltiger Finanzstrategie

Prognose für 2021: Nachhaltiges EBITDA-Wachstum auf 12 bis 14 Mio. EUR Düsseldorf, 11. März 2021 Die ecotel Gruppe hat das Jahr 2020 sehr erfolgreich abschließen können. Mit einem EBITDA von 11,7 Mio. EUR wurde die Prognose deutlich übertroffen und gleichzeitig haben sich alle wesentlichen Kennzahlen verbessert. Zu dieser positiven Entwicklung trugen alle Segmente bei. Die negativen wirtschaftlichen Einflüsse aus der globalen Corona-Pandemie sowie das geschrumpfte Bruttoinlandsprodukt konnten somit überkompensiert werden. Der Konzernumsatz lag mit 98,3 Mio. EUR (Vj: 82,8 Mio. EUR) gezielt unter der 100 Mio. EUR-Schwelle des § 35 Abs. 5a TKG, der den Konzern weitgehend vor möglichen rückwirkenden negativen Regulierungsentscheidungen zu Entgelten marktbeherrschender Telekommunikationsanbieter schützt. Die Umsätze in den margenreichen Segmenten »ecotel Geschäftskunden« und »easybell« sowie im Segment »nacamar« entwickelten sich planmäßig. Im Segment »Wholesale« wurde das Geschäftsvolumen im Jahr 2020 ebenfalls margenträchtig erhöht. Der Rohertrag im Konzern ist um 12% auf 37,7 Mio. EUR (Vj: 33,6 Mio. EUR) gewachsen. Hierbei konnten vor allem die Roherträge und Rohertragsmargen in den Segmenten »ecotel Geschäftskunden« sowie »easybell« gesteigert werden. Dagegen stand ein nur moderater Anstieg der operativen Aufwendungen, so dass das EBITDA der ecotel Gruppe um 2,9 Mio. EUR oder 33% auf 11,7 Mio. EUR gesteigert werden konnte. Hierbei entfallen auf das Segment »ecotel Geschäftskunden« 4,8 Mio. EUR (Vj: 4,3 Mio. EUR), »easybell« 5,9 Mio. EUR (Vj: 4,0 Mio. EUR), »nacamar« 0,6 Mio. EUR (Vj: 0,4 Mio. EUR) sowie »ecotel Wholesale« 0,4 Mio. EUR (Vj: 0,1 Mio. EUR) Anstieg Konzernergebnis, Free Cashflow sowie Nettofinanzvermögen

Mit diesem EBITDA von 11,7 Mio. EUR (Vj: 8,8 Mio. EUR) und leicht gestiegenen Abschreibungen von 7,5 Mio. EUR (Vj: 7,2 Mio. EUR) konnte ein EBIT von 4,0 Mio. EUR (Vj: 1,5 Mio. EUR) ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses, der Steuern sowie des Anteils der Minderheiten am Konzernergebnis, ergibt sich für das Jahr 2020 ein Konzernüberschuss von 1,0 Mio. EUR (Vj: -0,2 Mio. EUR) bzw. ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,28 EUR (Vj: -0,05 EUR). Der Free Cashflow wuchs auf 4,4 Mio. EUR (Vj: 3,6 Mio. EUR). Im Jahr 2020 wurden langfristige Bankdarlehen in einem Volumen von 1,8 Mio. EUR zurückgeführt. Bei Finanzmitteln von insgesamt 7,8 Mio. EUR zum Jahresende 2020 ergibt sich daher ein Nettofinanzvermögen von 2,3 Mio. EUR (Vj: 1,0 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote konnte im Vergleich zum Vorjahr auf 43,4 % (Vj: 39,0 %) deutlich gesteigert werden. Dividendenvorschlag von 0,14 EUR pro Aktie

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,14 EUR pro dividendenberechtigter Stückaktie auszuzahlen. Dies entspricht den kommunizierten Zielen der nachhaltigen Finanzstrategie, 50% des Konzernüberschusses an die Aktionäre auszuschütten.

Wesentliche Segmententwicklungen ecotel Geschäftskunden: Rohertrag und Rohertragsmarge steigen nachhaltig bei erwartetem Umsatzrückgang



Im Jahr 2020 konnte das Segment »ecotel Geschäftskunden« die Migration der traditionellen Kundenanschlüsse von ISDN in die zukunftsfähige All-IP Technologie nahezu vollständig abschließen. Dabei konnten erwartungsgemäß nicht alle Kundenverhältnisse gehalten und überführt werden. Dies führte zu einem planmäßigen Umsatzrückgang um 0,6 Mio. EUR auf 46,3 Mio. EUR. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der selbst produzierten Sprachkanäle in diesem Segment auf über 90.000 zum Jahresende an. Die Anzahl der Sprachkanäle (SIP-Accounts und SIP-Trunks) sind die Basis für die All-IP Telefonie auf der ecotel-eigenen Vermittlungsplattform. Dieses Wachstum von mehr als 20.000 Sprachkanälen oder rund 30 % gegenüber dem Jahr 2019 war ein wesentlicher Treiber für die Steigerung des Rohertrages um 0,4 Mio. EUR auf 24,2 Mio. EUR. Die Rohertragsmarge stieg dadurch auf 52 % (Vj: 51%). Die operativen Aufwendungen (im Wesentlichen Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen) konnten im Geschäftsjahr im Segment »ecotel Geschäftskunden« mit 19,4 Mio. EUR konstant gehalten werden, was zu einem EBITDA von 4,8 Mio. EUR (Vj: 4,3 Mio. EUR) geführt hat. Der Entwicklungsschwerpunkt im Segment »ecotel Geschäftskunden« wurde nun, nach dem erfolgreichen Abschluss des Aufbaus einer eigenen Teilnehmernetzbetreiberplattform (TNB), in Richtung der Produkt- und Lösungsentwicklung verschoben, wobei sich zwei Schwerpunkte ausprägen: die Digitalisierung der Geschäftsprozesse sowie die Automatisierung der Produktlandschaft zum Zwecke der Effizienzsteigerung. Der Auf- und Ausbau eines modularen Produktportfolios, mit dem die individuellen Bedürfnisse mittelständischer Geschäftskunden schnell, flexibel und passgenau bedient werden können, steht nun im Fokus der Produktentwicklungen. Bereits in 2020 wurden erste Erweiterungen des Produktportfolios in den Markt gebracht, die den derzeitigen Kundenanforderungen Rechnung tragen und dabei stets auf Basis oder als Ergänzung der qualitativ hochwertigen ecotel-Plattformen produziert werden. So wurde den Kunden u.a. ein integriertes Angebot für das vernetzte Arbeiten aus dem Homeoffice angeboten, Bündelprodukte aus den ecotel All-IP Sprachangeboten zusammen mit Microsoft Teams eingeführt sowie ein sog. Multi-Cloud-Connect, das eine sichere Anbindung der ecotel-Datenanschlüsse an die großen Cloud-Anbieter wie Azure, AWS oder Google ermöglicht. easybell: Umsatz und Rohertrag steigen nachhaltig



Der Fokus auf verständliche und leicht zu integrierende Telefonanlagen für Geschäftskunden sowie All-IP Telefonie mit oder auch ohne Trägerleitung hat dem Segment »easybell« auch im Geschäftsjahr 2020 zu einem Umsatzwachstum auf 21,5 Mio. EUR (Vj: 18,6 Mio. EUR) verholfen. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die straffen, automatisierten Prozesse sorgen für einen äquivalenten Anstieg des Rohertrags auf 11,2 Mio. EUR (Vj: 8,3 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2020 konnte in diesem Segment somit ein EBITDA von 5,9 Mio. EUR (Vj: 4,0 Mio. EUR) erwirtschaftet werden, was einem Wachstum von 47% entspricht. Prognose 2021: EBITDA wird in einem Korridor von 12 bis 14 Mio. EUR. weiterwachsen



Nach den Transformationsprozessen der vergangenen Jahre und der hieraus resultierenden Seitwärtsentwicklung des Umsatzes sieht sich der Vorstand im Kernsegment »ecotel Geschäftskunden« sehr gut aufgestellt und verfolgt nunmehr eine konsequente Wachstumsstrategie. Für 2021 wird in diesem Segment ein Umsatz zwischen 47 und 50 Mio. EUR bei weiterhin steigenden Rohertragsmargen und damit einhergehenden steigenden Roherträgen prognostiziert. Für das Segment »easybell« wird ein Umsatz von 24 bis 26 Mio. EUR, für das Segment »nacamar« ein Umsatz von 2,0 bis 2,5 Mio. EUR erwartet. Der Vorstand plant für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzern-EBITDA von 12 bis 14 Mio. EUR. Dabei wird im Segment »ecotel Geschäftskunden« ein EBITDA von 5,5 bis 6,5 Mio. EUR, im Segment »easybell« ein EBITDA von 6 bis 7 Mio. EUR und im Segment »nacamar« ein EBITDA zwischen 0,5 und 1,0 Mio. EUR erwartet. Diese Prognose ist vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie zu sehen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Jahr 2020 um rund 5,0 %. Derzeit schwanken die Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2021 je nach Institut und Zeitpunkt deutlich. In der oben genannten Prognose sind Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung bestmöglich eingeflossen. Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



