Dortmund, 2. November 2020: Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat die Bestellung von Dr. Jan Dienstuhl zum Vorstand für Entwicklung und Vertrieb vorzeitig bis zum 31.12.2023 verlängert. "Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages von Dr. Jan Dienstuhl unterstreicht zusammen mit den zum Jahreswechsel anstehenden Änderungen im Vorstand, wie sehr der Aufsichtsrat davon überzeugt ist, mit dem jetzigen Vorstandsteam die richtige Aufstellung für die Zukunft zu haben", erklärt Dr. Klaus Weyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Gleichzeitig wird damit zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht nur die bisherigen Beiträge von Dr. Dienstuhl mit sehr hoher Anerkennung begleiten, sondern überzeugt sind, dass er auch zukünftig maßgebliche Impulse nicht nur zur profitablen Ausweitung des Geschäfts sondern auch zur Innovationskraft der Gesellschaft geben wird." Dr. Jan Dienstuhl ist seit Januar 2019 als Vorstand für Entwicklung und Vertrieb für die Elmos Semiconductor SE verantwortlich. Im Jahr 2012 kam der Elektrotechnik-Ingenieur von der Infineon Technologies AG zur Elmos und war zunächst für die Business Line "Sensors" verantwortlich. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Janina Rosenbaum, Leiterin Investor Relations, Tel: +49-231‐7549‐287

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

