Epigenomics AG: Epi proColon in die 2020er Richtlinien zur Darmkrebs-Früherkennung des National Comprehensive Cancer Network aufgenommen



Epigenomics AG: Epi proColon in die 2020er Richtlinien zur Darmkrebs-Früherkennung des National Comprehensive Cancer Network aufgenommen Berlin, 24. April 2020 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Epi proColon, der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest zur Darmkrebs (CRC)-Früherkennung, in die 2020er CRC-Richtlinien des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) aufgenommen wurde. Das NCCN hat seine 2020er CRC-Richtlinien in Übereinstimmung mit den von der FDA zugelassenen Anwendungsbereichen von Epi proColon (Septin9) aktualisiert. Die neuen NCCN-Richtlinien empfehlen den Septin9-Bluttest zwar nicht für das Routine-Screening, er ist jedoch für Patienten in Betracht zu ziehen, die andere Screening-Methoden ablehnen. Die von der FDA genehmigten Anwendungsbereiche für den Einsatz von Epi proColon lauten wie folgt: Der Epi proColon-Test ist für das Screening von Erwachsenen beider Geschlechter geeignet, die 50 Jahre oder älter sind, einem durchschnittlichen Darmkrebs-Risiko unterliegen und denen in der Vergangenheit ein CRC-Screening angeboten wurde, die die Vorsorge aber nicht durchgeführt haben. Tests, die verfügbar sind und in den 2008er CRC-Screening-Richtlinien der USPSTF empfohlen werden, sollten den zu Testenden angeboten und abgelehnt worden sein, bevor der Epi proColon-Test angeboten wird. Patienten mit einem positiven Epi proColon-Testergebnis sollten zu einer diagnostischen Darmspiegelung überwiesen werden. Die Ergebnisse des Epi proColon-Tests sollten in Kombination mit der Einschätzung eines Arztes und den individuellen Risikofaktoren bei der Steuerung des Therapieverlaufs verwendet werden. "Wir freuen uns über die Aufnahme von Epi proColon in die 2020er NCCN-Richtlinien, die sich nah an dem von der FDA genehmigten Verwendungszweck des Bluttests orientiert", sagte Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG. "Die Aktualisierung der NCCN-Richtlinien unterstreicht darüber hinaus die große Chance, die über 30 Millionen Amerikaner zu erreichen, die derzeit kein CRC-Screening durchführen. Wir glauben, dass Epi proColon das Potenzial hat, die Screening-Raten signifikant zu erhöhen und vor allem Leben zu retten". Die Epigenomics AG ist zuversichtlich, dass künftige NCCN-Richtlinien wichtige, hier noch nicht verarbeitete Erkenntnisse berücksichtigen werden, die sich aus den Ergebnissen des kürzlich veröffentlichten Mikrosimulationsmodells (D'Andrea et.al. epub - Nov. 2019 - Cancer Medicine. 2020; 9:824.) ableiten lassen. Dazu gehört die Empfehlung eines jährlichen Testintervalls für Epi proColon-ähnliche Bluttests. Die Modelldaten zeigen, dass für das Gesundheitssystem ein jährliches Screening mit einem Septin9-Test (Epi proColon), im Vergleich zum bisherigen "Goldstandard" - der Darmspiegelung, die alle zehn Jahre durchgeführt wird - zu vergleichbaren, langfristigen Vorteilen bei gleichzeitig verringerten Risiken führen kann. Die Veröffentlichung im Journal "Cancer Medicine" wurde noch nicht von der aktuellen 2020er NCCN-Richtlinie berücksichtigt, da sie kurz nach dem Stichtag für die Prüfung der einschlägigen Literatur und der anschließenden Sitzung des NCCN-Gremiums veröffentlicht wurde. Über Epigenomics Epigenomics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich auf den blutbasierten Nachweis von Krebserkrankungen mit Hilfe seiner proprietären DNA-Methylierungs-Biomarker-Technologie konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischen Bedarf. Epigenomics' führendes Produkt, Epi proColon(R), ist ein blutbasierter Früherkennungstest zum Nachweis von Darmkrebs. Epi proColon hat die Zulassung der US Food and Drug Administration (FDA) erhalten und wird derzeit in den Vereinigten Staaten, Europa und China sowie in ausgewählten anderen Ländern vermarktet. Epi proLung(R), ein blutbasierter Test zum Nachweis von Lungenkrebs, und HCCBloodTest, ein blutbasierter Test zum Nachweis von Leberkrebs bei Zirrhose-Patienten, haben in Europa das CE-Zeichen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.epigenomics.com.

