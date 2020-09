8:27 | 14.09.2020

Ernst Russ AG: Positives Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2020

Hamburg, 14. September 2020: Die Ernst Russ AG hat das erste Halbjahr 2020, das von der Ausbreitung und den Folgen der Covid-19-Pandemie gezeichnet war, mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns hat sich im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum positiv entwickelt. Das Betriebsergebnis der Gruppe hat sich um 2,7 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR erhöht. Auch das Konzernperiodenergebnis erhöhte sich auf 1,8 Mio. EUR. Aufgrund des positiven Konzernperiodenergebnisses stieg das Eigenkapital von 68,7 Mio. EUR auf 70,3 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 48,5 % (31. Dezember 2019: 46,2 %). Aufgrund diverser Desinvestitionen insbesondere im Bereich der Wohnprojekte ist die Konzernliquidität von 10,0 Mio. EUR auf 13,3 Mio. EUR gestiegen. Das Halbjahresergebnis der Ernst Russ Gruppe resultiert maßgeblich aus der erfolgten Verschlankung der Konzernstruktur, die nachhaltig dazu beiträgt, schlagkräftig und flexibel in den Bereichen Asset-Investment und Asset-Management tätig zu sein.



Zum 30. Juni 2020 werden von der ER Gruppe 70 Container-, Tanker- und Bulkschiffe sowie weitere Assets mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Mrd. EUR betreut. Bei 28 Schiffen ist die ER Gruppe maßgeblich beteiligt, davon gehören 14 Schiffe zum Konsolidierungskreis der ER Gruppe. Dieses Beteiligungsportfolio setzt sich überwiegend aus Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.250 TEU zusammen, ergänzt um einen Handysize-Bulker mit 38.000 dwt und eine Ro-Ro-Fähre.



Entsprechend der Fokussierung auf das Segment Shipping hat die Ernst Russ AG zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres den Bereich Wohnungsbauprojekte aus dem Segment Real Estate erfolgreich veräußert.

„Das Segment Shipping weiterzuentwickeln bleibt unser vorrangiges Ziel. Dabei wollen wir unsere Flotte kontinuierlich ausbauen und uns zu einem führenden „Tonnage-Provider" der internationalen Schifffahrtsbranche entwickeln", kommentiert Robert Gärtner, Vorstand der Ernst Russ AG. „Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage derzeit auf der Sicherung der Liquidität", ergänzt Robert Gärtner.



