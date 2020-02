DGAP-News: ESG EKO AGRO Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ESG EKO AGRO Group AG: Firmenübernahmen erfolgreich vollzogen



03.02.2020 / 08:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat freut sich, den Abschluss der folgende richtungsweisenden Transaktionen bekanntzugeben:

Die Gesellschaft hat am 31. Januar 2020 - mit Wirkung ab 1. Januar 2020, 100% der Aktien der ESG LifeSciences AG ("ESG-LS") (vormals ESG Technology Investments AG) und damit auch die Portfolio Gesellschaften von ESG-LS übernommen.

Ausserdem hat die Gesellschaft eine wesentliche Beteiligung an AltEnergis plc, London erworben.

Die Verkäufer haben einem Aktien-Deal zugestimmt, der von der Generalversammlung der ESG EKO AGRO Group noch genehmigt werden muss. Das Transaktionsvolumen beträgt CHF 53 Mio.

Der Verwaltungsrat wird in Kürze zur Generalversammlung einladen.

Mit diesen und den weiteren geplanten Transaktionen positioniert sich ESG EKO AGRO Group als ESG Beteiligungs Gesellschaft mit folgenden fünf Aktivitätsbereichen: Landwirtschaft, Deep Tech, Life Sciences, Erneuerbare Energie und Infrastruktur.

Weitere Informationen werden in Kürze auf der Website der Gesellschaft (www.esg-eag.com) zur Verfügung gestellt werden.

______________

ESG LifeSciences AG (vormals: ESG Technology Investments AG) ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Investitionen im Bereich Life Sciences. Die Gesellschaft ist aktuell investiert in: SynDermix AG (syndermix.ch), Énielle AG (enielle.com) und Rheon Medical SA (rheonmedical.com).

AltEnergis plc ist eine englische Technology Entwicklungsgesellschaft mit mehreren Projekten kurz vor Marktreife.

ESG EKO AGRO Group AG ist ein Schweizer Unternehmen, das hauptsächlich in der Entwicklung und im Management von Projekten tätig ist, die auf den ethischen ESG Grundsätzen und den 17 "Millenium Development Goals" basieren, die von den Vereinten Nationen durch die Initiative "Building a better world" festgelegt wurden.

03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de