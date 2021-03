12:11 | 10.03.2021

DGAP-News: First Graphene Limited: PureGRAPH(R)-Produktlinie wird wasserdispergiertes Additiv einschließen

First Graphene Limited: PureGRAPH(R)-Produktlinie wird wasserdispergiertes Additiv einschließen



First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt Freigabe ihres neuen PureGRAPH(R)AQUA-Sortiments von Graphenadditiven bekannt.





Die wichtigsten Punkte

- Vor-dispergiertes Graphenadditiv in einer Wasserlösung erleichtert Mischen und Dispersion in Formulierungen auf Wasser- und Lösungsmittelbasis.

- Erhältlich in verschiedenen Graphenplättchengrößen und Konzentrationen.

- Bietet verbesserte mechanische Eigenschaften bei Verwendung in Zement- und Kautschukanwendungen.

- Ergänzt das Sortiment der PureGRAPH(R)-Pulveradditive. Die bahnbrechenden Produkte werden in Wasser vor-dispergiert und als Pasten zur einfachen Einarbeitung in Formulierungen auf Wasser- und polarer Lösungsmittelbasis geliefert. PureGRAPH(R)AQUA ist in lateralen Größen von 5 bis 50 Mikron erhältlich und bietet flexible Lösungen für Kundenformulierungen. PureGRAPH(R)AQUA wurde entwickelt, um Kunden ein "superdispergiertes" Graphen-/Wasser-Produkt anzubieten, das einfacher zu verwenden und in Produkte auf Wasser- und Lösungsmittelbasis, einschließlich Farben, Latex und Zementverbundwerkstoffe, zu mischen ist. Die im PureGRAPH(R)AQUA-Sortiment erhältlichen Plättchengrößen sind besonders in der Zement- und Kautschuckindustrie von Nutzen, da die größeren Plättchendimensionen und das größere Querschnittsverhältnis verbesserte mechanische Eigenschaften bieten. Das vor-dispergierte Graphen bietet auch HS & E-Vorteile für die Zement- und Gummiindustrie.

Das Foto in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: PureGRAPH(R)AQUA





Mike Bell, CEO der First Graphene Ltd., sagte: "Wir entwickeln weiterhin neue Anwendungen für PureGRAPH(R)-Pulveradditive. Nachdem wir unseren Kunden zugehört hatten, war klar, dass wir ein zusätzliches Produkt entwickeln mussten, das einfacher zu verwenden ist und sich einfacher in bestimmte flüssige Systeme mischen lässt". Er fügte hinzu: "PureGRAPH(R)AQUA wird bereits in einer Reihe neuer, aufregender Projekte getestet, und wir sehen, dass diese neue Produktpalette eine Reihe neuer Marktanwendungen für unsere leistungsstarken Graphenadditive erschließt."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



PureGRAPH(R)- Graphenpulver sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

Investoren



Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448 Medien Luke Derbyshire

Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61 488 66 42 46

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

10.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

