16:35 | 24.01.2020

DGAP-News: FUCHS schließt die Übernahme von Nye Lubricants Inc., einem Hersteller von synthetischen Hochleistungsschmierstoffen in den USA, erfolgreich ab

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Ankauf

FUCHS schließt die Übernahme von Nye Lubricants Inc., einem Hersteller von synthetischen Hochleistungsschmierstoffen in den USA, erfolgreich ab



24.01.2020 / 16:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FUCHS schließt die Übernahme von Nye Lubricants Inc., einem Hersteller von synthetischen Hochleistungsschmierstoffen in den USA, erfolgreich ab Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat im Oktober 2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von Nye Lubricants Inc. unterzeichnet. Der Hersteller aus Fairhaven, Massachusetts, ist führend in der Innovation, Formulierung und Herstellung von synthetischen Schmierstoffen. Nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurde die Übernahme heute abgeschlossen. Mit dieser Übernahme erweitert die FUCHS-Gruppe ihr Produktportfolio im Bereich Spezialschmierstoffe. Neuartige technische Möglichkeiten erlauben die Bedienung anspruchsvollster Anwendungen über verschiedenste Marktsegmente hinweg. Das Unternehmen wird weiterhin von seinem Standort Fairhaven, Massachusetts, aus tätig sein. Nye beschäftigt 180 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 51 Mio USD (ca. 46 Mio EUR) in Nordamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2018 erzielte die FUCHS-Gruppe mit 5.446 Mitarbeitern einen Umsatz von 2.567 Mio EUR. FUCHS LUBRICANTS CO. (USA) erzielte mit 420 Mitarbeitern einen Umsatz von 284 Mio EUR. Mannheim, 24. Januar 2020



FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs.com

www.fuchs.com/gruppe Folgende Informationsmaterialien sind online verfügbar:

Pressemitteilung "FUCHS erwirbt Hersteller für synthetische Hochleistungs-Spezialschmierstoffe in den USA" (10. Oktober 2019):

https://www.fuchs.com/gruppe/presse/pressemitteilungen/unternehmen-wirtschaft-finanzen/news-detail/view/2431-fuchs-erwirbt-hersteller-fuer-synthetische-hochleistungs-spezialschmierstoffe-in-den-usa/

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/gruppe/mediengalerie Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

24.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 / 3802-0 Fax: +49 (0)621 / 3802-7190 E-Mail: ir@fuchs.com Internet: www.fuchs.com/gruppe ISIN: DE0005790430, DE0005790406 WKN: 579043, 579040 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 960921

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 960921 24.01.2020